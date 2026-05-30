Dez pessoas morrem em nove acidentes no RS desde a noite de sexta-feira

Duas pessoas morreram após o carro em que estavam sair da pista e colidir contra uma árvore em Lajeado. Rádio Independente / Ângelo Rockenbach

Pelo menos 10 pessoas morreram em nove acidentes no Rio Grande do Sul entre a noite de sexta-feira (29) e a manhã deste domingo (31). As ocorrências foram em Palmares do Sul, Mostardas, Capela de Santana, Porto Xavier, Lajeado, Viamão, Santa Rosa, Santana da Boa Vista e Jaquirana. A maior parte dos casos foi registrada em rodovias.

O acidente com maior número de vítimas aconteceu em Lajeado, no Vale do Taquari, onde duas pessoas morreram após o carro em que estavam sair da pista e colidir contra uma árvore. Por volta das 2h30min, um Vectra, com placas de Arroio do Meio, saiu da rodovia no km 74 da RS-130.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo seguia no sentido Lajeado-Arroio do Meio quando, por razões ainda desconhecidas, deixou a pista e atingiu uma árvore às margens da estrada. O motorista de 19 anos e uma passageira morreram no local em razão da violência do impacto. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Vítimas do acidente na RS-130, em Lajeado, ainda não tiveram identidades divulgadas. Rádio Independente / Ângelo Rockenbach

Motociclista morre em Palmares do Sul

O primeiro acidente foi registrado por volta das 19h30min de sexta-feira, no km 158 da RS-101, em Palmares do Sul, no Litoral Norte. Um caminhão que seguia no sentido Mostardas–Palmares do Sul colidiu com uma motocicleta que tentava cruzar a rodovia.

Com o impacto, o motociclista de 47 anos foi arremessado a cerca de 12 metros. A moto ainda foi arrastada por aproximadamente 60 metros até a parada total dos veículos.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do condutor da moto no local. O caminhoneiro de 41 anos não sofreu ferimentos.

Motorista é vítima em Mostardas

Pouco depois, por volta das 20h de sexta, outro acidente foi registrado no km 241 da RS-101, em Mostardas, no Litoral Sul. A ocorrência envolveu um Uno Mille, um Fox e uma Frontier. De acordo com a apuração realizada no local, o Uno e o Fox colidiram inicialmente.

O motorista do Uno de 24 anos morreu no local. No Fox estavam um homem e uma mulher, ambos de Canoas, que sofreram ferimentos e foram encaminhados para atendimento hospitalar. Na sequência da colisão, a Frontier atingiu a lateral direita do Uno. O motorista da caminhonete não se feriu.

Pedestre atropelado em Capela de Santana

Outro acidente com morte aconteceu por volta das 21h30min de sexta-feira na RS-240, em Capela de Santana, no Vale do Caí. Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por uma Toyota Hilux conduzida por um homem de 60 anos.

Segundo o relato do motorista à polícia, o pedestre tentou atravessar a rodovia de forma repentina, sem que houvesse tempo para frenagem. Quando as equipes de atendimento chegaram ao local, a vítima já estava morta.

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Carro capota em Viamão

Em Viamão, na Região Metropolitana, um acidente foi registrado no início da noite de sexta-feira. O capotamento aconteceu na Estrada das Lombas, na região de Águas Claras.

Um Uno, onde estavam duas pessoas, capotou no local. Um homem de 61 anos morreu e outro de 67 anos ficou ferido. Segundo a Brigada Militar, não havia indícios de envolvimento de outro veículo no acidente.

Saída de pista em Porto Xavier

O motorista de uma caminhonete morreu na madrugada de sábado (30) na BR-392, em Porto Xavier, no noroeste do Estado. O acidente ocorreu por volta da 1h, no km 709, trecho conhecido como Curva das Pedras.

O homem, natural de São Paulo das Missões, dirigia uma caminhonete S10 no sentido Porto Xavier a Roque Gonzales quando saiu da pista e bateu contra pedras. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele tinha 31 anos, não possuía habilitação e morreu no local. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Motorista teria perdido o controle do veículo na BR-392, em Porto Xavier. PRF / Divulgação

Motorista embriagado em Santa Rosa

Uma mulher de 55 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas na madrugada de sábado (30) em Santa Rosa, no Noroeste. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Neli Aparecida do Nascimento Pinheiro.

O acidente ocorreu por volta das 5h40min, na Avenida Expedicionário Weber. Conforme informações da Brigada Militar, a colisão envolveu um Volkswagen CrossFox e um Fiat Uno. Os dois veículos trafegavam pela Travessa Expedicionário Izidoro Leal, quando o motorista do CrossFox teria tentado ultrapassar o Uno, que seguia à frente, e colidiu na traseira do veículo.

Neli, que era passageira do CrossFox, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Segundo a BM, o condutor do CrossFox apresentava sinais de embriaguez. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou 1,02 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Saída de pista em em Santana da Boa Vista

Uma mulher de 37 anos morreu em um acidente na madrugada deste domingo (31). A ocorrência foi no km 199 da BR-392, em Santana da Boa Vista, no sul do Estado.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 4h20min, a motorista de 46 anos perdeu o controle do veículo, um Kia Sportage, ao contornar o trevo na saída da cidade. Na sequência, o carro saiu da pista e colidiu em um barranco.

A mulher que morreu era uma das passageiras. A motorista e outros dois homens, um de 24 anos e outro de 29, ficaram gravemente feridos.

Tombamento em Jaquirana

Um homem de 34 anos morreu no hospital na madrugada deste domingo (31) após sofrer um acidente na RS-110, em Jaquirana, na Serra. Bruno de Almeida Santos transportava uma carga de toras de madeira com um caminhão Volvo FH12 380, que tombou no km 70 da rodovia por volta das 20h de sábado.

Segundo o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM), o veículo, emplacado em Lagoa Vermelha, estava com um passageiro de 31 anos, que ficou ferido. Não há detalhes sobre o estado de saúde do homem.