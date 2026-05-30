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Dez pessoas morrem em nove acidentes no RS desde a noite de sexta-feira

Ocorrências foram registradas em Palmares do Sul, Mostardas, Capela de Santana, Porto Xavier, Lajeado, Viamão, Santa Rosa, Santana da Boa Vista e Jaquirana

Leticia Mendes

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