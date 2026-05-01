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Após dois anos, rodovia mais atingida pela enchente está com 13% das obras concluídas 

Intervenções na RS-348, na região da Quarta Colônia, têm previsão de término para janeiro de 2027

Tayline Manganeli

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