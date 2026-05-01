Após dois anos, rodovia mais atingida pela enchente está com 13% das obras concluídas 

Estrada segue parcialmente interrompida, com desvio provisório. Guri Drones / Divulgação

Dois anos após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, a reconstrução da RS-348, na região central do Estado, ainda está em fase inicial. Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), apenas 13% das obras foram concluídas até o momento.

Considerada a rodovia mais destruída pelo evento climático, a estrada liga municípios da região da Quarta Colônia e segue parcialmente interrompida, com desvio provisório, em estrada de chão, sendo utilizado pelos motoristas desde o desastre.

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Cenário de destruição e mudanças

As imagens registradas na época da enchente mostravam trechos completamente destruídos, com blocos de asfalto arrancados pela força da água.

O cenário atual já apresenta avanços, principalmente após a limpeza do trecho e retirada de entulhos, mas ainda distante da conclusão.

Reconstrução

A proposta da obra vai além da reconstrução. O projeto prevê nova rodovia, com trechos mais elevados e uso de materiais mais resistentes, como rocha nos aterros, para enfrentar as características do solo instável da região e reduzir riscos de novos alagamentos.

Também estão previstas duas estruturas como elevações em áreas de várzea, atendendo a uma demanda antiga da comunidade local.

As intervenções começaram em outubro de 2025 e estão divididas em quatro lotes.

O trecho considerado mais crítico tem cerca de 13 quilômetros e fica entre Agudo e Dona Francisca. Outros 10 quilômetros ficam entre São João do Polêsine e Dona Francisca.

O projeto inclui ainda a construção de duas pontes: uma sobre o arroio Guarda-Mor e outra sobre o Rio Soturno.

Entre os serviços já realizados estão a instalação de estruturas metálicas de sustentação, execução de bases e pilares das futuras pontes, além da fabricação de peças que formarão o tabuleiro — parte por onde passam os veículos.

Nos próximos meses, a previsão é avançar nas fundações e começar a construção da parte superior das pontes, além de intensificar a terraplenagem, drenagem e, posteriormente, a pavimentação e sinalização da rodovia.

O investimento total ultrapassa R$ 229 milhões. Antes das enchentes, entre 3 mil e 5 mil veículos utilizavam a rodovia diariamente, segundo o Daer.

Impacto para moradores

Moradores contam que a necessidade de utilizar desvio provisório de estrada de chão faz com que haja aumento no tempo de deslocamento, maior gasto com combustível e custos frequentes com manutenção dos veículos.

Segundo presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo, Maurício Barchet, há registros de negócios que seguem com faturamento 40% abaixo do esperado, mesmo após dois anos da tragédia climática.

— Estamos em plena colheita do arroz. Como que faz pra escoar por essas estradas? Pessoas precisam ir e vir todos os dias por esse desvio. Chegamos a ficar isolados, recuperamos o acesso, mas os prejuízos ainda existem. São transtornos financeiros difíceis até de calcular.