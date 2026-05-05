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Carros elétricos: como funcionam e onde estão os pontos de recarga expressa em Porto Alegre

Recentemente, Porto Alegre ampliou sua infraestrutura de eletromobilidade com a instalação de três novos postos de carregamento em vias públicas

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

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