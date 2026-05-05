Carros elétricos: como funcionam e onde estão os pontos de recarga expressa em Porto Alegre

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Postos de recarga rápida viabilizam carregar a bateria do carro elétrico em minutos. Duda Fortes / Agencia RBS

A chegada de novos pontos de recarga rápida para carros elétricos em áreas públicas de Porto Alegre promete reduzir significativamente o tempo de espera dos motoristas para "abastecer" o seu veículo. Mas como eles funcionam?

Em comparação aos totens observados em algumas residências, shoppings e estacionamentos, por exemplo, o recurso permite repor boa parte da bateria em poucos minutos.

O que são os pontos de recarga rápida?

De forma geral, os pontos de recarga rápida utilizam equipamentos de alta potência, o que exige uma infraestrutura elétrica local mais robusta.

Esses carregadores operam com corrente contínua (DC), o que permite que a energia seja transferida diretamente para a bateria do veículo, sem passar pelo conversor interno do carro.

Esse modelo viabiliza tempos de recarga significativamente menores que os modelos convencionais.

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Atualmente, os veículos elétricos podem ser recarregados de diferentes maneiras, que variam conforme a potência disponível e o tempo necessário para a carga.

De acordo com o professor da Escola Politécnica da PUCRS Flávio Eduardo Soares e Silva, o carregamento de veículos elétricos é classificado em três níveis, divisão que ajuda a entender onde cada tipo é mais utilizado e para qual contexto é mais indicado:

Nível 1 - Tomadas comuns - até cerca de 3 kW

É o tipo mais básico e utiliza tomadas convencionais. Opera com baixa potência, o que faz com que o carregamento seja lento e capaz de levar muitas horas para completar a bateria. Costuma ser usado em situações emergenciais ou quando o veículo permanece parado por longos períodos.

Nesse grupo entram:

O carregador que normalmente vem junto ao carro no momento da compra

Carregadores portáteis semelhantes, usados em tomadas residenciais

Nível 2 - Estação de recarga (wallbox ou pedestais) - de 3 kW a 22 kW

Oferece potência intermediária e reduz significativamente o tempo de recarga em comparação ao nível 1. Esse tipo de carregamento opera com corrente alternada (AC), na qual a energia passa pelo carregador interno do veículo, responsável por converter a eletricidade para o formato adequado à bateria.

Pode ser instalado em residências, mas também é comum em shoppings, estacionamentos, empresas e áreas comerciais.

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Considerado ideal para o uso cotidiano, esse modelo é indicado especialmente para situações em que o carro permanece estacionado por várias horas, como durante a noite ou ao longo do expediente.

A depender da potência do carregador, o carro pode levar de quatro a oito horas para uma carga completa.

Em casa, o custo de uso acompanha a tarifa de energia elétrica, enquanto em pontos comerciais públicos os valores geralmente variam entre R$ 1,20 e R$ 2 por kWh, quando há cobrança. Em Porto Alegre, é possível encontrar pontos de recarga lenta gratuitos. Nesses casos, a recarga costuma ser oferecida como cortesia ou benefício ao cliente.

No grupo, entram:

As chamadas wallboxes, estações de carga instaladas na parede ou em pedestais (totens), conectadas à rede elétrica do local

Nível 3 - Recarga rápida - acima de 30 kW

É nessa modalidade que entram os pontos de recarga rápida ou expressa. É caracterizada pelo uso de equipamentos de alta potência, capazes de levar a bateria do veículo de cerca de 20% a 80% em até 40 minutos, a depender do modelo do carro.

— Esse modelo exige uma demanda muito maior da rede elétrica. Ou seja, é preciso ter uma infraestrutura com viabilidade técnica, porque a exigência sobre a rede é significativamente maior — explica o fundador da Esquina do Futuro, empresa do setor de eletromobilidade, Eduardo Costa.

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Por essa característica, as estações de recarga rápida são indicadas para paradas curtas, sobretudo em deslocamentos mais longos. Elas costumam estar concentradas em eletropostos com wallboxes públicas, não em residências.

— A ideia é trazer conveniência ao usuário. Ou seja, que em em 15 a 40 minutos ele consiga resolver o problema e ir embora — acrescenta Costa.

Essas estações ficam principalmente em postos de combustíveis — tanto em rodovias quanto no meio urbano — e em estacionamentos de alta rotatividade.

Em Porto Alegre, está em andamento um projeto‑piloto que leva esse tipo de infraestrutura diretamente para vias abertas, como ruas, parques e praças.

Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) contabiliza 103 postos de recarga rápida em Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

Na Capital, a recarga rápida costuma custar, em média, entre R$ 1,80 e R$ 2,80 por kWh, com variações conforme o operador, a potência do carregador e o modelo de cobrança.

Eduardo Costa explica que o tempo de recarga de um veículo elétrico não depende apenas do tipo de carregador disponível, mas da combinação de dois fatores principais: a potência do equipamento e a potência máxima que o próprio carro é capaz de receber.

Como impacta a bateria do veículo?

Uma dúvida comum sobre o carregamento rápido é se esse tipo de recarga pode influenciar a durabilidade da bateria do veículo. Especialistas explicam que, por envolver maior potência, o principal ponto de atenção está no uso recorrente.

O professor Flávio Eduardo Soares e Silva, da PUCRS, observa que o carregamento rápido pode afetar a vida útil quando utilizado com muita frequência, justamente porque provoca uma elevação de temperatura maior em comparação a outras formas de recarga. Esse aumento repetido tende a acelerar o desgaste.

— Para reduzir riscos, as baterias contam com sistemas de proteção que regulam a potência recebida. Ainda assim, o principal ponto de atenção é o superaquecimento. A recarga em corrente contínua (DC) é a mais exigente do ponto de vista térmico, justamente por operar com correntes mais elevadas — afirma.

O fundador da Esquina do Futuro, Eduardo Costa, destaca ainda que as baterias de carros elétricos não sofrem do chamado "efeito memória" ou "vício", mas passam por um processo natural de degradação ao longo dos anos.

A recarga rápida costuma custar, em média, entre R$ 1,80 e R$ 2,80 por kWh. Duda Fortes / Agencia RBS

O hábito de "carregar um pouquinho" várias vezes na semana não é o cenário ideal para a saúde da bateria. A recomendação é optar, sempre que possível, por cargas mais completas.

No caso das recargas rápidas, a orientação é interromper o processo por volta de 80% do carregamento, o que ajuda a reduzir o estresse térmico sobre a bateria.

— O mais importante não é se o carregamento é rápido ou lento, mas a quantidade de vezes que a bateria é carregada. Não faz sentido realizar várias cargas pequenas, como adicionar 10% agora e mais 10% depois. A bateria responde muito mais ao número de ciclos — argumenta Costa.

Onde encontrar pontos de recarga rápida em Porto Alegre

A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) contabiliza a existência de 103 pontos de recarga rápida em operação em Porto Alegre. Veja o endereço de alguns deles:

Anchieta

Castelo Charge - Av. Jaime Vignoli, 1053

OXIA - Av. Severo Dullius, 1225

Auxiliadora

GO 24 - Rua 24 de Outubro, 1585 - 313

Hotel Swan Generation - Rua 24 de Outubro, 1605

Bela Vista

Esquina do Futuro - Av. Dr. Nilo Peçanha, 2626

Esquina do Futuro - Av. Dr. Nilo Peçanha, 2201

Bom Fim

Esquina do Futuro - Rua Ramiro Barcelos, 284

Centro Histórico

Garage Gigante - Eletroposto Zeta Uno - Rua Riachuelo, 981

Chácara das Pedras

Posto Ipiranga - Av João Wallig, 1903

Cristal

EVON Recharge - Av. Icaraí, 910

Cristo Redentor

Esquina do Futuro - Av. Assis Brasil, 3248

Floresta

Luminova - Rua Ramiro Barcelos, 430

Hípica

Esquina do Futuro - Av. Edgar Píres de Castro, 615

Independência

Estacionamento Parcão - Rua Mostardeiro, 597

Jardim Botânico

Jardine ZEEKR - Eletroposto Zeta Uno - Av. Ipiranga, 6550

Hyundai Servopa - Zeta Uno - Avenida Ipiranga, 5570

Jardim Carvalho

Madero Container - Av. Ipiranga, 6111

Mont'Serrat

RecargaCar - Rua Anita Garibaldi, 549

Morro Santana

Esquina do Futuro - Av. Protásio Alves, 8699

Passo d'Areia

Esquina do Futuro - Av. Assis Brasil, 1745

Esquina do Futuro - Av. Assis Brasil, 6389

Petrópolis

Esquina do Futuro - Av. Carlos Gomes, 1220

Esquina do Futuro - Praça da Encol

Restinga

Power Charge - Av. Edgar Píres de Castro, 3707

Rio Branco

Estacionamento Está Fácil - Rua Dona Laura, 320 - Rio Branco

São João

Audi Center - Av. Sertório, 1441

Esquina do Futuro - Rua Edu Chaves, 120

IESA BYD - Av. Ceará, 370

São Sebastião

Boulevard Assis Brasil - Av. Assis Brasil, 4320

Sertório

Esquina do Futuro - Av. Sertório, 1700

Três Figueiras

Casco Motors - Eletroposto Zeta Uno - Rua Dr. Nilo Peçanha 2061

Vila Ipiranga

Zletric - Rua Dr. Dário de Bittencourt - 723

Vila Nova

Luminova - R. Joaquim de Carvalho, 345