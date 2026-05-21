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Quatro pessoas ficam feridas em acidente na freeway, em Santo Antônio da Patrulha

Veículos capotaram no km 27 da rodovia. Vítimas receberam atendimento médico

Eduardo Paganella

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Leandro Rodrigues

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