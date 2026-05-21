Quatro pessoas ficam feridas em acidente na freeway, em Santo Antônio da Patrulha

Um acidente entre dois veículos deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (21), no km 27 da freeway, em Santo Antônio da Patrulha, no sentido Litoral-Capital.
Um dos veículos teria sido fechado por outro e, ao tentar desviar, acabou invadindo o canteiro central e capotando.
Uma caminhonete que vinha atrás tentou desviar, mas também capotou.
Os feridos receberam atendimento médico no local. O estado de saúde deles não é considerado grave.
Mais um capotamento
Um terceiro capotamento aconteceu no km 25 da BR-290. O motorista havia saído de Tramandaí e seguia para Porto Alegre quando acabou dormindo no volante. O carro capotou. Ele não ficou ferido. Uma das faixas da rodovia está bloqueada.