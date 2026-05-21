Quatro pessoas ficam feridas em acidente na freeway, em Santo Antônio da Patrulha

Um acidente entre dois veículos deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (21), no km 27 da freeway, em Santo Antônio da Patrulha, no sentido Litoral-Capital.

Um dos veículos teria sido fechado por outro e, ao tentar desviar, acabou invadindo o canteiro central e capotando.

Uma caminhonete que vinha atrás tentou desviar, mas também capotou.

Os feridos receberam atendimento médico no local. O estado de saúde deles não é considerado grave.

Mais um capotamento