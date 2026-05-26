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Primeira CNH: o que mudou, o que continua obrigatório nos CFCs e por que há cobrança extra

Quase seis meses após as novas regras entrarem em vigor, índice de aprovação no exame prático sobe para 76,5%; instrutores autônomos ganham espaço e mercado disputa candidatos

Leonardo Martins

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