Com o aumento da circulação de carros elétricos nas ruas de Porto Alegre, saber em que locais é possível recarregar o veículo passou a fazer parte da rotina de muitos motoristas.
Para facilitar esta procura, Zero Hora montou um mapa com base nos dados da PlugShare, plataforma que divulga informações públicas sobre a infraestrutura de recarga mundo afora e disponibiliza pontos de recarga rápida e regular, inclusive na Capital.
O uso de veículos elétricos exige planejamento no dia a dia, já que a disponibilidade dos pontos de recarga, o tipo de carregamento e o tempo necessário para completar a bateria variam conforme a demanda do usuário, o local onde ele está e o modelo do veículo.
O que são pontos de recarga regular
Tratam‑se de estações de recarga do tipo wallbox, com instalação em parede ou em pedestal. Esses equipamentos fixos operam com uma potência mais baixa e em corrente alternada (AC), na qual a energia varia ao longo do tempo e precisa ser convertida pelo carregador interno do veículo antes de chegar à bateria.
Costumam ser instalados em residências, mas também é comum em shoppings, estacionamentos, empresas e áreas comerciais.
Considerado ideal para o uso cotidiano, esse modelo é indicado especialmente para situações em que o carro permanece parado por várias horas, como durante a noite ou ao longo do expediente.
A depender da potência, o carro pode levar de quatro a oito horas para uma carga completa.
O que são pontos de recarga rápida
Caracterizados pelo uso de equipamentos de alta potência, capazes de levar a bateria do veículo de cerca de 20% a 80% em até 40 minutos, conforme o modelo do carro. Esse tipo de recarga opera com corrente contínua (DC), na qual a energia é entregue diretamente à bateria, sem passar pelo conversor interno do veículo.
Por essa característica, as estações de recarga rápida são indicadas para paradas curtas, sobretudo em deslocamentos mais longos, e não costumam ser instaladas em residências.
Elas estão concentradas principalmente em postos de conveniência, tanto em rodovias quanto em áreas urbanas, além de estacionamentos de alta rotatividade.
O que é a PlughShare
A PlugShare é uma das diversas ferramentas que mapeiam as opções de carregamento globalmente e é citada como referência pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), além de ser indicada por especialistas consultados por Zero Hora.
A plataforma obtém informações sobre pontos de recarga de veículos elétricos, principalmente, através de uma combinação de colaboração comunitária e integração direta com as redes de carregamento.