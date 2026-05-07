Em Porto Alegre, há diversas opções de recarga rápida. Duda Fortes / Agencia RBS

Com o aumento da circulação de carros elétricos nas ruas de Porto Alegre, saber em que locais é possível recarregar o veículo passou a fazer parte da rotina de muitos motoristas.

Para facilitar esta procura, Zero Hora montou um mapa com base nos dados da PlugShare, plataforma que divulga informações públicas sobre a infraestrutura de recarga mundo afora e disponibiliza pontos de recarga rápida e regular, inclusive na Capital.

O uso de veículos elétricos exige planejamento no dia a dia, já que a disponibilidade dos pontos de recarga, o tipo de carregamento e o tempo necessário para completar a bateria variam conforme a demanda do usuário, o local onde ele está e o modelo do veículo.

O que são pontos de recarga regular

Tratam‑se de estações de recarga do tipo wallbox, com instalação em parede ou em pedestal. Esses equipamentos fixos operam com uma potência mais baixa e em corrente alternada (AC), na qual a energia varia ao longo do tempo e precisa ser convertida pelo carregador interno do veículo antes de chegar à bateria.

Costumam ser instalados em residências, mas também é comum em shoppings, estacionamentos, empresas e áreas comerciais.

Considerado ideal para o uso cotidiano, esse modelo é indicado especialmente para situações em que o carro permanece parado por várias horas, como durante a noite ou ao longo do expediente.

A depender da potência, o carro pode levar de quatro a oito horas para uma carga completa.

O que são pontos de recarga rápida

Caracterizados pelo uso de equipamentos de alta potência, capazes de levar a bateria do veículo de cerca de 20% a 80% em até 40 minutos, conforme o modelo do carro. Esse tipo de recarga opera com corrente contínua (DC), na qual a energia é entregue diretamente à bateria, sem passar pelo conversor interno do veículo.

Por essa característica, as estações de recarga rápida são indicadas para paradas curtas, sobretudo em deslocamentos mais longos, e não costumam ser instaladas em residências.

Elas estão concentradas principalmente em postos de conveniência, tanto em rodovias quanto em áreas urbanas, além de estacionamentos de alta rotatividade.

O que é a PlughShare

A PlugShare é uma das diversas ferramentas que mapeiam as opções de carregamento globalmente e é citada como referência pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), além de ser indicada por especialistas consultados por Zero Hora.