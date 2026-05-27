Número de acidentes triplica em trecho da RS-040 sem sinalização em Viamão; veja sequência de colisões

Câmeras de segurança registraram sequência de acidentes em um cruzamento da RS-040, no bairro Jardim Krahe, em Viamão, na Região Metropolitana. Nas imagens, é possível ver a imprudência dos motoristas ao realizar o trajeto, que não possui sinalização.

Conforme um levantamento realizado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) a pedido de Zero Hora, 13 acidentes foram registrados de janeiro até 25 de maio no local, três vezes mais do que o ocorrido no mesmo período no ano passado, quando aconteceram quatro colisões.

Um ponto que chama a atenção é que o cruzamento fica a cerca de 250 metros de um posto da Polícia Rodoviária Estadual. Além disso, a travessia é em frente a uma escola.

Buscando encontrar uma solução para o problema, o comerciante Willyam Martins, proprietário de um revenda de carros localizada em frente ao cruzamento, começou a postar desabafos nas redes sociais.

— Sou afetado diariamente por toda essa situação. Estou aqui na frente do retorno há seis anos e vejo esses acidentes diariamente. Fazemos os primeiros socorros e, agora, depois que tomei uma linha de frente, as pessoas já me chamam direto nas redes ou até mesmo me ligam para informar — relata o comerciante.

Em nota, a prefeitura de Viamão afirmou que está ciente dos acontecimentos na região e que a Secretaria de Mobilidade Urbana (Smurb) está avaliando alternativas para aumentar a segurança e prevenir novas ocorrências no local.

A gestão municipal afirma ainda que o caso está sendo tratado com prioridade.

"A Prefeitura trabalha na construção de medidas que possam ser apresentadas nos próximos dias, com foco na redução de riscos e na melhoria da circulação naquele ponto", diz trecho da nota (leia na íntegra abaixo).

Procurado pela reportagem, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Sul (Daer/RS) afirmou que irá procurar o município para marcar uma reunião com o objetivo de buscar uma solução para o local.

O que diz a prefeitura de Viamão

A Prefeitura de Viamão informa que tem ciência da situação no retorno localizado na RS-040, entre a parada 31 e o viaduto da RS-118, nas proximidades da Escola Marista e da Polícia Rodoviária. Diante da recorrência de acidentes no trecho, o tema já está sendo tratado como prioridade pela Administração Municipal. A Secretaria de Mobilidade Urbana está avaliando alternativas técnicas para aumentar a segurança viária no local e prevenir novas ocorrências. A Prefeitura trabalha na construção de medidas que possam ser apresentadas nos próximos dias, com foco na redução de riscos e na melhoria da circulação naquele ponto. A Administração Municipal reafirma seu compromisso com a segurança no trânsito e com a busca de soluções para demandas sensíveis da população. Prefeitura de Viamão