Trânsito

Travessia perigosa
Notícia

Número de acidentes triplica em trecho da RS-040 sem sinalização em Viamão; veja sequência de colisões

Pelo menos 13 colisões aconteceram entre janeiro e maio em cruzamento no bairro Jardim Krahe; prefeitura avalia melhorar a segurança no local

Natália Piva*

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