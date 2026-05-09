Motorista perde controle, atinge quatro carros estacionados e capota na Rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre

Um carro capotou após atingir outros quatro veículos estacionados na Rua Ramiro Barcelos, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre.
Cinco pessoas estavam no automóvel, um HB20s, no momento do acidente. Ninguém ficou ferido. O caso aconteceu por volta das 5h30min deste sábado (9).
Conforme relato de um dos ocupantes do automóvel, o veículo transitava pela Ramiro Barcelos em direção à Avenida Ipiranga quando o motorista desviou de um gato no meio da rua e atingiu um carro que estava estacionado.
Com a colisão, outros três veículos que também estavam parados foram atingidos em menor escala e o HB20s capotou em frente ao Hospital de Clínicas.
O condutor se negou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para o Palácio da Polícia. O trânsito no local foi liberado por volta das 8h.