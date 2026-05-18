Motociclista morre em acidente na Avenida Getúlio Vargas, em Alvorada

Um motociclista morreu em um acidente na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Alvorada, na Região Metropolitana, no início da manhã desta segunda-feira (18). A via está bloqueada no trecho da parada 48, próximo a praça da prefeitura, no sentido Interior-Capital.
A vítima que ainda não identificada, chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com tentativa de reanimação, mas não resistiu.
Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente e nem se há outros veículos envolvidos.
A equipe do Instituto Geral de Perícia atende a ocorrência. O acidente será investigado.