Motociclista morre em acidente na Avenida Getúlio Vargas, em Alvorada

Acidente ocorreu no trecho da parada 48 da Avenida Getúlio Vargas. Guilherme Milman / Agência RBS

Um motociclista morreu em um acidente na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Alvorada, na Região Metropolitana, no início da manhã desta segunda-feira (18). A via está bloqueada no trecho da parada 48, próximo a praça da prefeitura, no sentido Interior-Capital.

A vítima que ainda não identificada, chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com tentativa de reanimação, mas não resistiu.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente e nem se há outros veículos envolvidos.

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