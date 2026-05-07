Motociclista fica gravemente ferida após colisão com caminhão na BR-386

Vítima foi encaminhada para atendimento hospitalar com ferimentos graves. Airton Lemos / Agencia RBS

Uma mulher ficou gravemente ferida após um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na BR-386, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, na tarde desta quinta-feira (7).

A colisão aconteceu nas proximidades do trevo de acesso ao município e provocou congestionamento no sentido Interior–Capital da rodovia. Durante o atendimento da ocorrência, o congestionamento chegou a ultrapassar cinco quilômetros.

Segundo as primeiras informações apuradas no local, a motociclista tentava cruzar a pista quando houve uma colisão lateral com o caminhão. A vítima sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas.

Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal atuaram no atendimento da ocorrência e no controle do trânsito. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Circunstâncias do ocorrido serão investigadas. Airton Lemos / Agência RBS