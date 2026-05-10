Motociclista de 22 anos morre em acidente com ônibus em São Pedro do Sul

Colisão ocorreu no km 279 da rodovia. Santa Mara 24 Horas / Divulgação

Um motociclista de 22 anos morreu após um acidente na manhã deste domingo (10), no km 279 da BR-287, em São Pedro do Sul, na região central do Estado. A colisão frontal ocorreu por volta das 11h40min e envolveu a motocicleta e um ônibus.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima era natural de São Pedro do Sul. Três passageiros do ônibus — que pertence à banda Nosso Balanço — tiverem ferimentos leves e foram atendidos pelo Samu.

O trânsito foi parcialmente interrompido, com sistema de pare e siga no local durante o atendimento da ocorrência.