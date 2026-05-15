Morre filha de um ano de casal vítima de acidente na BR-116

Vítimas foram identificadas como Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques. Reprodução / Redes Sociais

Horas após o acidente na BR-116, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, que matou Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques, a filha do casal, de um ano, morreu no hospital.

O carro onde a família estava colidiu com um caminhão com cavalo-trator e semirreboque, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Interior–Capital, na altura do km 233 da rodovia, na quinta-feira (14).

A morte da bebê foi confirmada por um familiar e pela Funerária Jardim da Memória.

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A bebê chegou a ser socorrida com vida, levada ao Hospital de Novo Hamburgo e, depois, transferida para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre, onde morreu.

O velório coletivo, das mães e da filha, será na Capela Ecumênica, em Novo Hamburgo. O horário da cerimônia de despedida não havia sido divulgado até a última atualização da reportagem.

As mulheres tinham 39 anos, naturais de Novo Hamburgo e São Leopoldo.

O Honda HR-V em que a família estava tinha placas de São Leopoldo. A PRF não divulgou informações sobre o motorista do caminhão.