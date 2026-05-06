Jovem atropelado ao prestar socorro na BR-116 está em estado grave; ele falava com a mãe ao celular quando foi atingido

Mãe diz que falava com o filho pelo telefone quando ouviu o atropelamento na BR-116 durante a ligação. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo motos e dois carros na madrugada desta quarta-feira (6) na BR-116, em Canoas, na Região Metropolitana. A ocorrência foi registrada por volta das 3h, nas proximidades da estação Niterói, no sentido Interior–Capital.

Um dos feridos, Pedro Henrique Vargas Muzzo, 21 anos, foi atingido por um Geely EX2 enquanto prestava socorro a um amigo motociclista que estava caído na rodovia. Segundo a mãe do jovem, Daiane Vargas, ele retornava de um evento de motos com conhecidos na Região Metropolitana, quando parte do grupo se acidentou.

Moradora de Estância Velha, no Vale do Sinos, ela relata que estava em contato com o filho e recebeu áudios em que Muzzo afirmava estar bem, mas estava ajudando o amigo de 18 anos, que também mora na mesma cidade.

— Eu estou bem, pode ficar tranquila, não pegou em mim, pegou só de raspão e eu perdi minha placa da moto (...) Eu acho que ele está com sangramento interno e uma mulher quebrou a perna, fratura exposta — descreveu o jovem em áudio enviado para Daiane, minutos antes de ser atropelado.

Conforme a mãe, Muzzo conversava com ela por ligação quando o diálogo foi interrompido por um barulho. Ele começou a falar que um carro estava vindo. Em seguida, o contato foi perdido.

De acordo com o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, há um paciente em estado grave, com politraumatismo e entubado. Apesar de não mencionar o nome, a reportagem confirmou esta é a condição atual de Muzzo.

O hospital ainda divulgou que outros três feridos estão com fraturas, "mas estáveis, aguardando avaliação com equipe de cirurgia". Há também uma paciente com fraturas expostas de tíbia e fíbula, que foi encaminhada para cirurgia.

As circunstâncias do acidente estão sendo esclarecidas, mas o relato de testemunhas e familiares dos feridos é de que as motos colidiram entre si. O condutor de uma caminhonete Tracker parou para dar apoio e o motorista do Geely não avistou os feridos no chão e acabou atropelando o jovem que prestava socorro ao amigo.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor não estava alcoolizado e foi levado para prestar depoimento.

Doação de sangue

Os familiares de Pedro Henrique pedem ajuda com doação de sangue. As doações devem ser feitas no banco de sangue do Hospital da Ulbra (HU) de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h.