Trânsito

Acidente em Canoas
Notícia

Jovem atropelado ao prestar socorro na BR-116 está em estado grave; ele falava com a mãe ao celular quando foi atingido

Outros quatro feridos na ocorrência seguem em atendimento em condição estável

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS