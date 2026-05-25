Idoso morre após capotamento na RS-122, em Bom Princípio

Um idoso morreu após um capotamento na RS-122, em Bom Princípio, no Vale do Caí, na manhã desta segunda-feira (25). O acidente aconteceu próximo ao km 21 e impacta os dois sentidos da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista de um Volkswagen Virtus perdeu o controle do carro e colidiu na lateral de um Chevrolet Corsa por volta das 7h40min. Com o impacto, o Virtus capotou sobre a pista contrária.

O condutor do carro capotado, um idoso de 65 anos, morreu no local. Havia uma passageira de 67 anos que ficou ferida e foi socorrida ao hospital. Os nomes das vítimas não foram divulgados.