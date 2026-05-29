Identificada mulher morta em acidente com viatura da Brigada Militar em Vale do Sol

Carro (esquerda) e viatura (direita) se envolveram em colisão. CBMRS / Divulgação

A mulher que morreu em acidente envolvendo um carro e uma viatura da Brigada Militar na RS-287, em Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo, foi identificada. Segundo a Brigada Militar, trata-se de Bruna Rech, 27 anos.

O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (28), na altura do km 128 da rodovia. Bruna estava no banco da frente do veículo que foi atingido frontalmente pela viatura.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Focus trafegava no sentido Vale do Sol-Candelária, quando foi atingido de frente pela viatura, que seguia no sentido contrário e realizava uma ultrapassagem no momento do acidente.

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Outra mulher, de 23 anos, que estava no banco traseiro do carro, ficou presa às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o desencarceramento para retirá-la. Ainda no Focus, um homem de 24 anos também ficou ferido — ele é policial militar da ativa.

Na viatura, duas brigadianas, de 35 e 52 anos, ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santa Cruz.