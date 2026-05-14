Trânsito

Parcialmente bloqueada
Notícia

Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhonete na RS-118, entre Alvorada e Viamão

Acidente entre Gol e caminhonete S10 ocorreu no quilômetro 29 da rodovia; trânsito tem bloqueio parcial em direção a Viamão

Airton Lemos

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