Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhonete na RS-118, entre Alvorada e Viamão

Acidente ocorreu na rodovia RS-118. Airton Lemos / Agência RBS

Correção: o motorista da S10 não ficou ferido após o acidente, como publicado entre as 17h17min e as 18h10min de 14 de maio. O texto já foi corrigido.

Um homem morreu em um acidente na RS-118, entre Alvorada e Viamão, na tarde desta quinta-feira (14). A colisão frontal envolveu um Gol e uma caminhonete S10 no quilômetro 29 da rodovia, em direção a Viamão.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista do Gol, Reno José Pereira, morreu no local. O condutor da S10, identificado como Dário Inácio Boulscheid, não ficou ferido.

A mulher de Dário estava na caminhonete no momento da colisão. Segundo ele, ela não sofreu ferimentos graves, mas relatava dores após o acidente.

Em relato no local, Dário afirmou que seguia pela RS-118 após sair da freeway quando o Gol teria atravessado na frente da caminhonete. O motorista disse ainda que tentou desviar para o acostamento antes da colisão.

Rodovia está parcialmente bloqueada após acidente. Airton Lemos / Agência RBS

A perícia chegou há pouco ao local do acidente e deve iniciar os trabalhos para apurar as circunstâncias da colisão. O trânsito segue parcialmente bloqueado, no sentido a Viamão, com mais de três quilômetros de congestionamento.

A orientação é evitar a RS-118 nesse ponto. O trecho mais afetado fica na região da Quartzolit e da Vila Elsa, onde o fluxo segue praticamente parado.