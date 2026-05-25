Homem morre atropelado em via lateral da BR-116, em São Leopoldo

Um homem morreu após ser atropelado na Avenida Senador Salgado Filho, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O acidente aconteceu por volta da 1h desta segunda-feira (25) próximo ao km 243 da BR-116, no sentido Interior-Capital.

O motorista do veículo envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).