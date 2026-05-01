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Homem é preso após fugir de abordagem, provocar acidentes e recusar teste do bafômetro em Osório

Motorista de outro carro ficou ferido e uma vitrine foi destruída na região central da cidade

Gustavo Gossen

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