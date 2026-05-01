Homem é preso após fugir de abordagem, provocar acidentes e recusar teste do bafômetro em Osório

Um homem foi preso após fugir de abordagem policial na BR-101, causar acidentes e se recusar a fazer teste de bafômetro em Osório, no Litoral Norte. A ocorrência foi no início da madrugada desta sexta-feira (1º).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista desrespeitou ordem de parada por volta de 00h15min, no km 87 da rodovia, o que deu início à perseguição.

Ele ingressou em alta velocidade no perímetro urbano de Osório pela Rua Machado de Assis. No cruzamento da Rua Marechal Floriano com a 24 de Maio, na área central do município, o Polo atravessou a preferencial e destruiu a vitrine de uma loja de calçados.

Antes disso, bateu em um Siena, que, com a força do impacto, ainda colidiu com um C3 que estava estacionado. O motorista do Polo que fugiu da PRF não se feriu e recusou-se a realizar o teste do bafômetro.