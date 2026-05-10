Homem de 65 anos morre em colisão frontal na BR-290, em Minas do Leão

Um homem de 65 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (10) na BR-290, em Minas do Leão, na região Carbonífera. A colisão frontal ocorreu por volta das 15h no km 189 da rodovia, em um trecho de pista simples.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Fiat Pálio e um conjunto de cavalo-trator com semirreboque. O motorista do automóvel morreu no local. Já o condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

Após o atendimento da ocorrência, os veículos foram removidos para fora da pista e o trânsito foi totalmente liberado, sem bloqueios no trecho.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.

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