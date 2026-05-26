Governo do RS anula 97 mil multas de pedágio free flow

Governo federal decidiu suspender multas, mas condutores precisam pagar as tarifas para que autuações sejam anuladas. Porthus Junior / Agencia RBS

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) começou a anular multas aplicadas por evasão de pedágio free flow no Rio Grande do Sul. Entre segunda (25) e terça-feira (26), o departamento do governo do Estado cancelou 97 mil infrações e retirou os pontos correspondentes das carteiras de habilitação dos motoristas.

A medida é resultado de uma decisão do governo federal, anunciada no fim de abril, que criou um período de transição, até 16 de novembro, para que usuários de pedágios free flow que levaram multas por não pagamento de tarifas regularizem as situações e possam reverter as multas.

No Rio Grande do Sul, a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) encaminhou ao Daer, na segunda-feira (25), um lote com informações relativas a 719 mil evasões em que os motoristas regularizaram seu débito do pedágio. A quitação das tarifas é pré-requisito para os motoristas conseguirem anular as multas e solicitar reembolso.

— Nós recebemos esses dados de mais de 700 mil passagens, e em questão de dois dias nós já verificamos com o Detran-RS 100 mil dessas passagens. Dessas, 97 mil multas nós já demos baixa. Teve 3 mil nas quais foram identificadas inconsistências nos dados, e a gente vai ter que verificar manualmente para poder dar baixa no sistema ou não — afirmou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Segundo o diretor, a retirada dos pontos da CNH ocorre automaticamente quando a infração é anulada pelo Daer no sistema do Detran-RS. Os motoristas podem conferir o registro de multas em seus nomes no sistema online do Detran-RS.

Pedidos de reembolso ainda não estão liberados

Embora as multas já estejam sendo anuladas, os pedidos de devolução dos valores pagos pelos motoristas ainda não podem ser feitos. O Daer trabalha na formatação de um sistema online por meio do qual os motoristas que conseguirem anular as suas multas por evasão de pedágio free flow possam pedir o reembolso.

A projeção do Daer é lançar este sistema de reembolso até o fim do período de transição criado pelo governo federal, isto é, até 16 de novembro.

— A gente está trabalhando para automatizar o máximo possível o sistema, para que o cidadão receba isso o quanto antes, de forma que facilite a vida dele. É impossível fazer o sistema de reembolso de multas manual — acrescentou Faustino.

A CSG destaca que nem todos os casos de anulação de multas vão gerar reembolso, visto que há casos de multas por evasão de pedágio que não foram pagas pelos condutores.

Motoristas que quitarem tarifas pendentes até 16 de novembro poderão ter as multas anuladas. Após esse prazo, volta a valer a regra anterior: usuários que passarem pelos pórticos de free flow e não realizarem o pagamento do pedágio em 30 dias serão multados por evasão de pedágio.

Sistema nacional ainda não está pronto

Um dos argumentos usados pelo governo federal ao anunciar o período de transição foi a avaliação de que parte expressiva dos motoristas multados por evasão de pedágios free flow não sabia da dívida e das regras de pagamento em até 30 dias.

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Para tentar minimizar esse problema, a Deliberação nº 277/2026, que criou o período de transição, também fixou um prazo de até cem dias para que concessionárias e operadores de free flow integrem os seus sistemas de informação ao modelo nacional. O objetivo, segundo o governo federal, é permitir que os motoristas sejam informados dos débitos que possuem pelo uso de rodovias com free flow e evitar que a dívida com as concessionárias passe de 30 dias e se transforme em uma multa.

A CSG ainda está preparando a sua adaptação ao sistema nacional integrado.

Nota da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha

A CSG informa que, após a publicação da regra de transição relacionada ao sistema free flow, em 30 de abril, iniciou um processo técnico interno para identificar e informar as tarifas devidas que geraram multas até esta data e que estão sendo quitadas dentro do período de 200 dias previsto na regulamentação.

O primeiro lote, com um total de 719.038 passagens devidas e pagas, foi enviado em 25/05/2026, antes da data estipulada pelos órgãos autuadores. Também foram definidos envios semanais, com atualização ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e ao Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran RS) sobre os pagamentos realizados.

A CSG reforça que sua responsabilidade consiste no envio das informações relativas às tarifas quitadas. Ou seja, a concessionária não tem acesso a quais passagens devidas geraram multas já pagas pelos clientes e nas quais cabe reembolso. O prazo e os procedimentos para devolução dos valores das multas pagas serão conduzidos diretamente pelo Daer e pelo Detran RS.

A companhia alerta ainda que as multas foram suspensas, e não canceladas. Portanto, dentro do prazo regulamentar de 200 dias, até 16/11/2026, as tarifas devem ser pagas para evitar que, após essa data, voltem a gerar multas.