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Família que morreu após acidente na BR-116 é velada em Novo Hamburgo

Débora Juliana Marques, Neila Patrícia Gomes de Medina e Cecília Marques de Medina serão sepultadas neste sábado

Gustavo Gossen

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