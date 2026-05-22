Engavetamento entre sete carros e um caminhão provoca congestionamento na RS-240, em São Leopoldo

Faixa ficou bloqueada e causou congestionamento. Raí Quadros / Agencia RBS

Um engavetamento envolvendo sete carros e um caminhão causou transtornos no trânsito da RS-240 em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na manhã desta sexta-feira (22). Não houve feridos.

O acidente aconteceu no km 3 no sentido Serra-Capital. Segundo os relatos de envolvidos no acidente, uma van freou bruscamente, o que deu início ao engavetamento. O condutor do veículo não foi localizado.

Dos sete veículos, quatro ficaram mais danificados — três carros e um caminhão. A ocorrência causou três quilômetros de congestionamento entre os municípios de Portão e São Leopoldo por volta das 8h.

Os veículos começaram a ser retirados por volta das 8h30min e cerca de 40 minutos depois o trânsito foi normalizado.