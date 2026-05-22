Trânsito

Vale do Sinos
Notícia

Engavetamento entre sete carros e um caminhão provoca congestionamento na RS-240, em São Leopoldo

Acidente aconteceu no km 3, provocando três quilômetros de engarrafamento

Guilherme Milman

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