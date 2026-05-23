Duas mulheres morrem em colisão frontal na RS-287; vídeo mostra veículo em chamas

Um acidente de trânsito durante uma ultrapassagem deixou duas pessoas mortas no início da tarde deste sábado (23) em Candelária, no Vale do Rio Pardo.

A colisão, envolvendo três veículos, aconteceu por volta das 12 horas na altura do quilômetro 153 da RS-287, próximo à Linha Palmeira.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), uma van com placas de Santa Clara do Sul trafegava no sentido Novo Cabrais-Candelária, quando um Corsa realizou uma ultrapassagem, colidindo frontalmente com um Prisma, que seguia no sentido contrário. Após o impacto, o Prisma saiu da pista e pegou fogo.

As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, estavam nos carros envolvidos na colisão. A condutora do Corsa, com placas de Cerro Branco, morreu no local. Ela tinha 46 anos.

O acidente envolveu uma van Renault Master, um Chevrolet Corsa e um Chevrolet Prisma. Bombeiros Voluntários de Candelária / Divulgação

A segunda vítima, uma idosa de 70 anos e passageira do Prisma, emplacado em Itaqui, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo durante atendimento. Já o motorista, um homem de 60 anos, teve várias fraturas e segue internado no Hospital Candelária.

Os 16 ocupantes da van não tiveram ferimentos.

Além do CRBM, os Bombeiros Voluntários de Candelária também auxiliaram no socorro às vítimas. O trânsito chegou a ficar interrompido no local, mas desde o fim da tarde está liberado.

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As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.



























