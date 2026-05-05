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Conhecimento sobre câmbio automático pode passar a ser requisito para tirar CNH; veja o que muda

Se aprovada, regra passará a valer para todos os candidatos, inclusive os que fizerem aulas práticas em veículos com transmissão manual

Leonardo Martins

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