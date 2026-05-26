Como tirar a primeira CNH: veja o passo a passo e quanto custa

Apesar das mudanças, parte do processo de habilitação continua vinculada aos centros de formação Porthus Junior / Agencia RBS

Tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Rio Grande do Sul ficou mais flexível desde janeiro, com a entrada em vigor da Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A norma reduziu a obrigatoriedade de etapas realizadas exclusivamente nos Centros de Formação de Condutores (CFCs), permitindo que o candidato estude gratuitamente para a prova teórica pelo aplicativo CNH do Brasil, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), e escolha entre um CFC ou um instrutor autônomo credenciado pelo DetranRS para as aulas práticas.

Apesar das mudanças, parte do processo de habilitação continua vinculado aos centros de formação, incluindo procedimentos administrativos, biometria e a realização dos exames teórico e prático.

Confira o passo a passo completo do processo

Pré-cadastro e curso teórico online gratuito

O primeiro passo é fazer o pré-cadastro no aplicativo CNH do Brasil, da Senatran, ou pelo portal Gov.br.

Pelo próprio aplicativo, é possível concluir gratuitamente o curso teórico online. Quem preferir também pode fazer essa etapa presencialmente ou de forma remota em um Centro de Formação de Condutores (CFC).

Para iniciar o processo, é necessário:

ter, no mínimo, 18 anos completos;

saber ler e escrever.

Abertura do processo no CFC

Mesmo quem opta por estudar pelo aplicativo precisa comparecer a um CFC em algum momento do processo.

Nessa etapa são realizados:

coleta biométrica (foto, impressões digitais e assinatura);

abertura do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach);

emissão da Guia de Arrecadação Estadual (GAD-E) para pagamento das taxas.

Valores vigentes até 31 de janeiro de 2027:

R$ 413,58 para categoria A (moto) ou B (carro)

R$ 510,86 para as categorias A e B (AB)

O valor inclui:

exame de aptidão física e mental

avaliação psicológica

prova teórica

prova prática

taxa de expedição da Permissão para Dirigir (PPD)

O pagamento pode ser feito nos seguintes locais:

Banco do Brasil

Banrisul

Bradesco

Santander

Sicredi

Sicoob

lotéricas da Caixa

Exames médico e psicotécnico

Após o pagamento das taxas, o candidato realiza:

exame de aptidão física e mental (médico)

avaliação psicológica (psicotécnico)

Os exames verificam se a pessoa possui condições físicas e psicológicas para conduzir um veículo automotor.

Prova teórica

Concluído o curso e aprovados os exames de saúde, o candidato realiza a prova teórica do DetranRS, aplicada em computador e sob supervisão no CFC.

Como funciona a prova:

30 questões de múltipla escolha

aprovação com, no mínimo, 20 acertos

Em caso de reprovação, o candidato pode refazer o exame sem limite de tentativas. A segunda tentativa não pode ser cobrada.

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Escolha entre CFC ou instrutor autônomo para as aulas práticas

Aprovado na prova teórica, o candidato recebe a Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV) e pode iniciar as aulas práticas.

A principal novidade do novo modelo é a possibilidade de escolher entre:

realizar as aulas em um CFC

contratar um instrutor autônomo credenciado pelo DetranRS

A lista oficial de instrutores autônomos credenciados pode ser consultada no site do DetranRS.

Para a categoria B (automóveis), a Resolução nº 1.020 exige carga mínima de duas horas-aula práticas.

O número de aulas pode ser ampliado conforme a necessidade do aluno. Quem nunca dirigiu, por exemplo, costuma precisar de mais tempo de treinamento antes da prova prática.

Agendamento e realização da prova prática

O agendamento varia conforme a modalidade escolhida.

Quem fez aulas em CFC:

agenda o exame pelo próprio centro de formação.

Quem contratou instrutor autônomo:

agenda diretamente na Central de Serviços do DetranRS

precisa ter conta Gov.br nível prata ou ouro

Atualmente, a prova prática para candidatos acompanhados por instrutores autônomos está disponível nas seguintes cidades:

Alvorada

Bento Gonçalves

Cachoeira do Sul

Cachoeirinha

Canela

Capão da Canoa

Caxias do Sul

Cruz Alta

Lajeado

Novo Hamburgo

Osório

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Santa Cruz do Sul

São Gabriel

Vacaria

Viamão

A expansão para outros municípios segue em andamento.

A prova pode ser feita com:

veículo do CFC

veículo do instrutor autônomo

veículo particular

Para utilizar carro próprio, é preciso:

ter até 12 anos de fabricação

possuir faixa "autoescola" afixada na carroceria

estar devidamente licenciado

atender às demais exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Taxas da prova prática:

exame: R$ 97,28

primeiro reteste: R$ 48,64 (50% da taxa), desde que o reagendamento ocorra em até 30 dias

Permissão para Dirigir

Após a aprovação no exame prático, a Permissão para Dirigir (PPD) é emitida automaticamente, sem necessidade de novo pedido.

O documento:

tem validade de um ano

fica disponível digitalmente no aplicativo CNH do Brasil

pode ser retirado em versão impressa no CFC em até cinco dias úteis

CNH definitiva

Após um ano, a Permissão para Dirigir é convertida automaticamente em CNH definitiva.

Para obter a habilitação definitiva, o motorista não pode: