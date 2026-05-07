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Fiscalização robô
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Como irá funcionar radar por IA nas rodovias federais? Veja perguntas e respostas

Teste com câmeras e inteligência irá monitorar até 82 tipos de infrações em diferentes locais do Brasil por 180 dias. Multas seguirão sob decisão de humanos

Zero Hora

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