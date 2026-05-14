CNH mais barata e rápida? Denúncias no RS apontam cobranças e exigências abusivas

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Candidatos relatam obrigatoriedade de contratar aulas e alugar carro em CFCs para realizar a prova prática

Giovani Grizotti

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Madu Brito

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