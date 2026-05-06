CNH digital: aluno poderá escolher instrutores e autoescolas dentro do aplicativo

A versão digital da CNH pelo aplicativo CNH do Brasil funciona diretamente no celular. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O aplicativo CNH do Brasil ganhará novas funcionalidades voltadas à autonomia dos usuários. O ministro dos Transportes, George Santoro, lançou, nesta quarta-feira (6), a Nova Jornada do Instrutor, iniciativa que vai modernizar o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com essa atualização, o aplicativo disponibilizará informações sobre instrutores habilitados e autoescolas, que poderão ser filtradas por geolocalização, CEP ou endereço. O aluno também poderá consultar avaliações de pessoas que já passaram pelas aulas e entrar em contato pelo WhatsApp.

Além das atualizações de usuário, os instrutores passam a ter dentro do aplicativo uma Credencial do Instrutor de Trânsito. Segundo o ministro, isso facilita a identificação do profissional por parte das autoridades de fiscalização.

— A expectativa é acelerar cada vez mais a implementação do programa. Essa ferramenta garante condições mais equilibradas entre instrutores autônomos e autoescolas, garantindo que a escolha seja do aluno, que tem liberdade para decidir com quem vai aprender a dirigir — afirmou o ministro.

A partir da implementação das novas configurações, a integração com os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran) passa a ser em tempo real. Todas as informações serão registradas automaticamente no Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach), criando um fluxo digital e padronizado em todo o país.

App CNH do Brasil

A versão digital da CNH pelo aplicativo CNH do Brasil funciona diretamente no celular e também permite ao motorista obter desconto de até 40% no pagamento de multas ao aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

A mudança veio junto com a aprovação de uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que alterou as regras para obtenção da habilitação, incluindo a dispensa das autoescolas como etapa obrigatória do processo.