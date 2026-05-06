Cinco meses após mudanças para fazer a CNH, persistem preocupações com segurança e qualificação dos instrutores

Carros sem pedais extras para os instrutores gera preocupações com a segurança durantes as aulas Bruno Todeschini / Agencia RBS

As alterações resultaram em uma queda no custo final do processo para quem busca a habilitação.

Em dezembro, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma resolução que acaba com a exigência de aulas em autoescolas para a obtenção da CNH. Saiba o que muda com a nova regra.

Entre as principais novidades com a alteração das regras estão a redução da carga obrigatória de aulas práticas, a possibilidade de fazer o curso teórico pela internet e o fim da exigência de frequentar um Centro de Formação de Condutores (CFC).

Uma das mudanças mais impactantes é a autorização para que instrutores atuem de forma independente, fora das autoescolas.

O chefe da Divisão de Habilitação do Detran/RS, Egídio Neri Nunes, afirma que as atividades com instrutores autônomos começaram oficialmente em 10 de março e que, até agora, o número de profissionais cadastrados ainda é pequeno: são 306 em todo o estado, mas apenas 230 estão habilitados para marcar provas práticas.

É o caso de Fabrício Kaefer, que por quase uma década trabalhou em CFCs e decidiu migrar para o novo modelo. Ele adaptou o próprio carro, que agora tem identificação externa, espelhos auxiliares e passa por ajustes para receber um pedal extra, que permite a intervenção do instrutor em situações de risco.

— (A nova resolução) abriu uma oportunidade bem grande para trabalharmos por conta, ser o nosso próprio patrão — diz.

No entanto, segundo Nunes, há relatos de pessoas oferecendo aulas de forma irregular, o que representa risco para os alunos.

Ele reforça o alerta para a necessidade de conferir, no site do Detran, se o instrutor está devidamente registrado. No mesmo sistema, é possível consultar informações como contato do profissional e características do veículo utilizado.

Qualificação dos instrutores

Sobre a redução de custos, Nunes afirma que o impacto é expressivo: o valor final da CNH pode cair cerca de 75%, o que amplia o acesso ao documento. Em contrapartida, ele admite preocupação com a formação de parte dos instrutores, já que cursos que antes tinham 180 horas agora podem ser feitos online em poucos minutos.

O instrutor Fabrício aponta as mesmas fragilidades no sistema. Na avaliação dele, a formação teórica atual é insuficiente para muitos candidatos.

Quase 90% dos alunos que fazem aula comigo acabam não aprendendo a parte teórica. Então, eu ensino a parte teórica e prática dentro do carro para o aluno EGÍDIO NERI NUNES Chefe da Divisão de Habilitação do Detran/RS

Segurança nas aulas

Outro ponto é a segurança durante as aulas. A resolução que criou o novo modelo não tornou obrigatório o uso de "duplo comando" nos veículos, sistema que permite ao instrutor frear ou intervir diretamente na condução por meio de pedais extras no banco do passageiro.

— Qual a intervenção que o instrutor vai conseguir fazer no veículo se não tiver o duplo comando? Não tem o que fazer, e aí os acidentes podem ocorrer — comenta Nunes.

Como não há exigências adicionais além das previstas nacionalmente, o Detran gaúcho realiza apenas verificações de histórico dos instrutores, como a ausência de suspensão ou cassação da CNH e a regularidade do veículo.

A orientação do Detran/RS é: