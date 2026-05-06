Trânsito

Formação de motoristas
Notícia

Cinco meses após mudanças para fazer a CNH, persistem preocupações com segurança e qualificação dos instrutores

Em dezembro, o Conselho Nacional de Trânsito aprovou uma resolução que acaba com a exigência de aulas em autoescolas para a obtenção da CNH

Carolina Aguaidas

Madu Brito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS