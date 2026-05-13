Carros elétricos: os impasses de quem tenta instalar carregadores em condomínios

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O crescimento acelerado dos carros elétricos no Rio Grande do Sul começa a transformar a rotina e os debates dentro dos condomínios. Entre estudos de viabilidade elétrica, assembleias, custos extras e até instalações feitas sem autorização, moradores tentam se adaptar à demanda de carregar os veículos em casa.

Em Porto Alegre, Zero Hora ouviu relatos que mostram desde soluções coletivas aprovadas pelos condôminos até notificações a proprietários que fizeram instalações por conta própria.

Quando comprou um carro elétrico, o advogado Thomás Messias, 38 anos, imaginava apenas instalar um carregador junto a sua vaga em um condomínio no bairro Bela Vista, em Porto Alegre.

O estudo de capacidade elétrica do prédio apontou que não havia viabilidade de ligação direta do carregador ao relógio de cada unidade. Seria necessário investimento na infraestrutura, aumento de carga pela concessionária e até troca de transformador. O custo seria de R$ 35 mil para o condomínio.

A solução encontrada foi um ponto de recarga compartilhada, em uma área comum do empreendimento, com um custo bem inferior: R$ 8 mil. Em assembleia condominial, a instalação foi aprovada de forma unânime.

Thomás Messias procurou profissional por conta própria para fazer instalação do carregador. André Ávila / Agencia RBS

Neste acordo coletivo, a conta da energia usada no carregador vai para a administração. Por meio do aplicativo do veículo, que mede o quanto ele foi carregado, o dono do carro ressarce o condomínio.

— No primeiro momento, eu era o único morador com veículo híbrido* que necessitaria do carregador. Mas a discussão foi rápida, os demais moradores entenderam que valorizaria o empreendimento — afirma Thomás, que conseguiu utilizar o carregador três meses após o início do processo.

* Segundo o diretor institucional e de relações com o mercado do Grupo Iesa Ambrósio Pesce, o carro elétrico depende exclusivamente de baterias para se locomover, enquanto o veículo híbrido combina bateria com a assistência de um motor a combustão. No caso dos híbridos, existem duas categorias principais: o modelo convencional, que recarrega sua bateria automaticamente através do movimento, e o modelo plug-in, que permite a recarga na tomada

Quando o síndico precisa intervir

Há muitos casos nos quais os moradores instalam os carregadores em suas vagas antes da assembleia do condomínio. Como ainda não há legislação vigente no Estado – apenas normas técnicas e orientações –, eles optam pela decisão individual.

Foi o caso de um condomínio localizado no bairro Mont'Serrat, em Porto Alegre. Há quatro anos, um morador contratou o estudo e instalou o carregador por conta própria. Em seguida, outros dois vizinhos fizeram o mesmo. A partir daí, o síndico precisou intervir.

Uma assembleia já foi marcada para discutir o assunto. Até que uma decisão coletiva seja tomada, ninguém pode instalar novos equipamentos no prédio.

— Realmente, é um ponto que as pessoas querem muito, elas estão buscando. Muitas vezes a gente encontra algumas barreiras, alguns condôminos que não querem investir e não enxergam isso como um benefício, uma valorização para o seu próprio imóvel. Mas a gente leva para a assembleia e demonstra quais são as vantagens, porque é muito importante que esse sistema seja padronizado para que não se tenha nenhum risco de instalação — reforça a síndica profissional Antônia Medeiros.

Potência do carregador influencia diretamente no tipo de energia que vai passar pela ligação elétrica. André Ávila / Agencia RBS

Instalado, mas irregular

Em outro caso semelhante, o morador de um condomínio de casas no bairro Jardim Itu Sabará, na zona norte da Capital. Após comprar o carro elétrico, ele seguiu os passos indicados nas normas técnicas.

Um engenheiro verificou a infraestrutura, identificou a necessidade de troca de cabeamento e colocação de dispositivos de segurança. Na sequência, uma empresa foi contratada para instalar o carregador em sua vaga de garagem. Teve um custo de R$ 1,8 mil.

— Eu fiz tudo o que a empresa pediu e em um dia o carregador estava instalado — relata o homem, que não quis se identificar.