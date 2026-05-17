Trânsito

Vale do Sinos
Notícia

Carreta colide com mureta na BR-116, em São Leopoldo, e carro é atingido por blocos; há bloqueio no local

Ocorrência foi registrada no km 244, próximo à ponte do Rio dos Sinos

Maria Stolting

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