Carreta colide com mureta na BR-116, em São Leopoldo, e carro é atingido por blocos; há bloqueio no local

Motorista perdeu o controle do veículo e bateu na estrutura. Reprodução / GCM São Leopoldo

Um acidente causa bloqueio parcial no sentido Capital-Interior da BR-116, em São Leopoldo, neste domingo (17). A ocorrência foi registrada no km 244, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de uma carreta com tanque cilíndrico que se deslocava no sentido ao Interior perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta divisória das pistas. Ele teve ferimentos leves.

Com a força da batida, blocos de concreto da mureta foram lançados e atingiram um Fiat Cronos que transitava no sentido contrário, rumo a Porto Alegre. Segundo a PRF, os ocupantes do veículo não ficaram feridos.

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