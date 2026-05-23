Caminhoneiro se ajoelha ao lado do corpo de vítima de acidente em Cruz Alta e gera comoção

Motociclista André Saccol, de 47 anos, morreu após colidir com caminhão na BR-158. Fábio Marangon / Arquivo pessoal

O momento em que um caminhoneiro se ajoelhou e rezou após acidente que fez uma vítima no último sábado (16) e no qual ele esteve envolvido gerou comoção entre pessoas que observaram a cena. As informações são do G1.

O empresário André Saccol, 47 anos, pilotava uma moto que colidiu contra um caminhão na BR-158, em Cruz Alta, e morreu. O motorista do caminhão pediu à equipe de resgate para se aproximar, segundo relato do 2º sargento Fábio Machado, do Corpo de Bombeiros.

- Ele acessou ali onde estava o corpo, coberto com aquela lona preta, e fez a oração dele - relatou Machado.

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Conforme o sargento, a cena chamou a atenção pelo impacto emocional, e situações como essa costumam marcar as equipes. O acidente é investigado pela Polícia Civil. O motorista do caminhão, de 74 anos, não se feriu no acidente.

Segundo a PRF, a colisão ocorreu no km 205 da rodovia, em frente a um posto de combustíveis. A motocicleta seguia no sentido Cruz Alta–Santa Maria quando colidiu contra o caminhão, que acessava a pista ao sair do posto.

O condutor realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. Ele permaneceu no local e prestou socorro após o acidente.