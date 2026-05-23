Caminhoneiro se ajoelha ao lado do corpo de vítima de acidente em Cruz Alta e gera comoção

O momento em que um caminhoneiro se ajoelhou e rezou após acidente que fez uma vítima no último sábado (16) e no qual ele esteve envolvido gerou comoção entre pessoas que observaram a cena. As informações são do G1.
O empresário André Saccol, 47 anos, pilotava uma moto que colidiu contra um caminhão na BR-158, em Cruz Alta, e morreu. O motorista do caminhão pediu à equipe de resgate para se aproximar, segundo relato do 2º sargento Fábio Machado, do Corpo de Bombeiros.
- Ele acessou ali onde estava o corpo, coberto com aquela lona preta, e fez a oração dele - relatou Machado.
Conforme o sargento, a cena chamou a atenção pelo impacto emocional, e situações como essa costumam marcar as equipes. O acidente é investigado pela Polícia Civil. O motorista do caminhão, de 74 anos, não se feriu no acidente.
Segundo a PRF, a colisão ocorreu no km 205 da rodovia, em frente a um posto de combustíveis. A motocicleta seguia no sentido Cruz Alta–Santa Maria quando colidiu contra o caminhão, que acessava a pista ao sair do posto.
O condutor realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. Ele permaneceu no local e prestou socorro após o acidente.
Saccol era natural de Santa Maria e um dos sócios do Grupo Medianeira, no ramo de transportes. A vítima administrava as operações da empresa em Ijuí, no noroeste gaúcho. O corpo do empresário foi velado e cremado no domingo (17).