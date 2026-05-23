Trânsito

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Caminhoneiro se ajoelha ao lado do corpo de vítima de acidente em Cruz Alta e gera comoção

O motociclista André Saccol, 47 anos, morreu no último sábado (16), após colidir com caminhão na BR-158

Zero Hora

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