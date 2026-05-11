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Caminhão pega fogo e bloqueia trecho da BR-386, em Marques de Souza

Veículo carregado com sucata tinha como destino Sapucaia do Sul. Motorista não se feriu 

Bianca Mallmann

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