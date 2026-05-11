Caminhão pega fogo e bloqueia trecho da BR-386, em Marques de Souza

Um caminhão semireboque carregado com sucata pegou fogo no km 333, da BR-386, em Marques de Souza, no Vale do Taquari. Com isso, trecho no sentido a Lajeado chegou a ficar completamente bloqueado na manhã desta segunda-feira (11).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Por volta das 8h20min, o fogo já havia sido controlado e a corporação fazia apenas o trabalho de rescaldo. O trânsito no trecho foi liberado por volta das 8h45min.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tinha como destino a cidade de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, e foi carregado em Guarapuava, no Paraná.