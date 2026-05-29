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BR-116: seis obras devem ser entregues até o fim do ano entre Porto Alegre e Novo Hamburgo

Viaduto de acesso à freeway, na região do aeroporto Salgado Filho, na Capital, será o primeiro a ser finalizado

Guilherme Milman

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