BR-116: seis obras devem ser entregues até o fim do ano entre Porto Alegre e Novo Hamburgo

Obra para construção de túnel no trecho de Canoas. Guilherme Milman / Agência RBS

O segundo semestre deste ano deve ser marcado por entregas de obras importantes para o trecho metropolitano da BR-116, de Porto Alegre a Novo Hamburgo. A expectativa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) é de que pelo menos seis serviços estejam finalizados, conforme cronograma atual. No próximo ano, a expectativa é de que mais três obras fiquem prontas.

A primeira é o viaduto de acesso à freeway, que deve facilitar o acesso de quem sai de Porto Alegre pela região do aeroporto em direção ao interior do Estado e à Avenida Castello Branco. A estrutura começou a ser construída em setembro do ano passado e tinha prazo inicial para terminar 12 meses depois. No entanto, os trabalhos já estão adiantados e a liberação deve ocorrer no próximo mês.

Cronograma de liberações para 2026:

Junho: viaduto de acesso à freeway (Porto Alegre). Obra iniciada em setembro de 2025, com prazo inicial de 12 meses, está adiantada. Facilitará a saída da Capital pela região do aeroporto em direção ao Interior e à Avenida Castello Branco.

viaduto de acesso à freeway (Porto Alegre). Obra iniciada em setembro de 2025, com prazo inicial de 12 meses, está adiantada. Facilitará a saída da Capital pela região do aeroporto em direção ao Interior e à Avenida Castello Branco. Agosto: alargamento do viaduto sobre a Avenida Inconfidência (Metrovel), em Canoas. Obra dura 14 meses e ganhará terceira faixa.

alargamento do viaduto sobre a Avenida Inconfidência (Metrovel), em Canoas. Obra dura 14 meses e ganhará terceira faixa. Setembro: ampliação do viaduto da Boqueirão (Canoas). Ganhará terceira faixa.

ampliação do viaduto da Boqueirão (Canoas). Ganhará terceira faixa. Novembro: alargamento do elevado da Refap (entre Esteio e Canoas) e dois dos três túneis de Novo Hamburgo (bairro Primavera e Rua Pedro Álvares Cabral).





Cronograma de liberações para 2027:

Em 2027 será a vez das outras três obras que estão em andamento. O túnel da Domingos Martins, aguardada há anos por moradores de Canoas, tem previsão de término para janeiro. No mês seguinte, o viaduto que passa pelos trilhos da Trensurb, também em Canoas.

A última obra a ser concluída será a passagem inferior do loteamento Germânia, em Novo Hamburgo. A estrutura foi incluída no programa de obras a partir de um empreendimento que está sendo construído. Apesar de estar prevista para ano que vem, não há um mês definido.

Terceira faixa e dados do contrato

A implementação da terceira faixa na pista principal entre Porto Alegre e Novo Hamburgo dura dois anos e está na fase final. Restam apenas 6 quilômetros em Novo Hamburgo e finalização da sinalização em alguns pontos.

As obras

O projeto tem como principal empresa o consórcio formado por EPC, Sogel, Mac e Iguatemi. O contrato foi assinado em dezembro de 2019. Já a licitação foi iniciada em 2014.