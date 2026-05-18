Acidentes em estradas do RS deixam ao menos 13 mortos desde o fim de semana

Pelo menos 13 pessoas morreram em acidentes registrados nas estradas do Rio Grande do Sul entre o sábado (16) e a manhã desta segunda-feira (18). O caso mais grave aconteceu em Pinhal da Serra, na serra gaúcha, onde dois homens faleceram após uma colisão frontal envolvendo dois carros na RS-456.

A região Noroeste contabilizou quatro mortes. A Serra teve ao menos três vítimas em dois acidentes. Outras três foram registradas no Norte. No Sul, foram duas mortes. Ainda houve uma vítima na Região Metropolitana.

Sábado

Palmeira das Missões

Acidente aconteceu por volta das 6h de sábado. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Em Palmeira das Missões, no Noroeste, um homem de 59 anos morreu em uma colisão entre dois veículos na BR-468 por volta das 6h de sábado (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia um Renault Sandero, que bateu de frente em um furgão Fiat Fiorino.

A vítima era natural de Coronel Bicaco e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ibirapuitã

Um motociclista morreu no fim da manhã de sábado em Ibirapuitã, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Delci Damo Perin, 54 anos.

O acidente aconteceu por volta das 11h30min na Rua Cristiano Datt, no bairro Gramado. A colisão envolveu uma Fiat Fiorino e uma Honda NXR Bros. A motorista do furgão teria acessado uma rua lateral quando ocorreu a colisão frontal com a motocicleta.

Delci foi socorrido e encaminhado inicialmente ao Hospital Frei Clemente, em Soledade. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido posteriormente ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, mas não resistiu e morreu no domingo.

Pinhal da Serra

De acordo com o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM), por volta das 12h30min de sábado, um Hyundai Veloster bateu de frente com um Jeep Renegade no km 11 da RS-456, em Pinhal da Serra, na serra gaúcha.

Duas pessoas que estavam no Veloster morreram: o condutor de 29 anos, Jean Darlan Kramer de Almeida, e um passageiro de 34, Roger da Silveira. A condutora do Renegade de 45 anos e outros dois passageiros do Veloster, um homem de 19 e um de 20 anos, foram hospitalizados.

Cruz Alta

Moto ficou destruída após acidente com uma morte em Cruz Alta. Fabio Marangon / Arquivo Pessoal

Por volta das 14h20min, o motociclista André Saccol, 47 anos, morreu em um acidente na BR-158, em Cruz Alta, no noroeste do Estado. A colisão aconteceu por volta das 14h20min, no km 205 da rodovia, em frente a um posto de combustíveis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta seguia no sentido Cruz Alta–Santa Maria quando bateu na traseira de um caminhão que acessava a pista ao sair do posto.

Flores da Cunha

Caminhão bateu contra paredão próximo à ponte do Rio das Antas. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab) de Antônio Prado / Divulgação

Morreu no sábado um motorista de um caminhão na RS-122, em Flores da Cunha, na serra gaúcha. Rafael Batista de Oliveira, natural do Paraná, bateu em um paredão próximo à ponte do Rio das Antas. O motorista ficou preso nas ferragens e a carga do caminhão ficou espalhada pela pista. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Rio Grande

As circunstâncias do acidente na BR-392 serão investigadas pela Polícia Civil. Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Um homem de 24 anos morreu durante a noite de sábado, após um acidente no km 18 da BR-392, em Rio Grande, no sul do Estado, próximo à saída do bairro Parque Marinha.

Segundo a PRF, a vítima, que não teve o nome divulgado, conduzia uma motocicleta quando colidiu na traseira de uma carreta. O óbito foi constatado ainda no local do acidente.

O veículo de carga não foi identificado pelos agentes no momento do atendimento da ocorrência. Segundo o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rio Grande (DPHPP), Maiquel Fonseca, não há indícios de fuga. O caso ainda será investigado pelo Polícia Civil.

Domingo

Nas rodovias federais, conforme a PRF, não houve registro de acidentes com mortes até as 22h15min deste domingo (17). Já nas estradas estaduais, houve um acidente entre Santa Rosa e Cândido Godói.

Candido Godói

Homem de 43 aos conduzia moto no km 44 da RS-307. CBM / Divulgação

Um homem de 43 anos morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (17) na RS-307, em Candido Godói, no Noroeste. O caso foi por volta das 5h30min no km 44 da rodovia, na linha 13 de Maio.

Segundo informações do Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar, a colisão foi frontal e envolveu um Voyage com placas de Santa Rosa e uma motocicleta Honda Titan, também emplacada no município.

Conforme a apuração inicial, a motocicleta, conduzida pela vítima, teria invadido a pista contrária e colidido de frente com o automóvel, que seguia no sentido Cândido Godói–Santa Rosa. O condutor da moto morreu no local. A identidade do homem não foi divulgada.

A motorista do Voyage, de 37 anos, não ficou ferida. Ela foi submetida ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. As causas do acidente serão investigadas.

Roque Gonzales

Acidente ocorreu no km 693 da BR-392. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Por volta das 20h de domingo, um homem de 31 anos morreu em acidente no km 693 da BR-392, em Roque Gonzales, na Região Noroeste. A vítima conduzia um Versailles que invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma S10.

Duas pessoas que estavam na S10 ficaram gravemente feridas, segundo a PRF: o condutor de 40 anos e uma mulher de 29, que estava no banco do carona. Ambos foram conduzidos para atendimento médico no hospital.

O Versailles seguia em direção a Porto Xavier, mas invadiu o sentido contrário na altura do acesso à Esquina Laranjeira, onde bateu frontalmente com a S10, que trafegava em direção a Roque Gonzales.

Trindade do Sul

Um idoso de 83 anos morreu atropelado na RS-324, em Trindade do Sul, no norte do Estado. O caso aconteceu por volta das 19h20min de domingo, no km 71 da rodovia.

Segundo relatos de testemunhas à PRF, a vítima foi atingida por um veículo de carga não identificado. O motorista fugiu sem prestar socorro. A identidade do idoso ainda não foi divulgada.

Cerro Grande

Uma adolescente de 15 anos morreu em um acidente na RS-325, em Cerro Grande, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Bianca Biasuz Silvestre. O acidente foi por volta das 16h de domingo, no km 10 da rodovia.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a colisão foi entre um Ônix, onde estava apenas o condutor, e um Uno, onde haviam cinco adolescentes entre 14 e 16 anos. Os cinco menores de idade foram encaminhados para a Associação Hospitalar São José, de Rodeio Bonito.

Segundo o hospital, uma adolescente de 15 anos não resistiu e morreu durante atendimento. Outros três foram liberados e um foi transferido.

Segunda-feira

Alvorada

Um motociclista morreu em um acidente na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Alvorada, na Região Metropolitana, no início da manhã desta segunda-feira. A via está bloqueada no trecho da parada 48, próximo à praça da prefeitura, no sentido Interior-Capital.

A vítima, que ainda não foi identificada, chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com tentativa de reanimação, mas não resistiu.

Canguçu

Outro motociclista morreu em um acidente na BR-392, em Canguçu, no sul do Estado, na manhã desta segunda-feira. A ocorrência é atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 114,5 da rodovia, próximo à praça de pedágio do município.