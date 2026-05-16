Duas pessoas morrem em acidente na RS-456, em Pinhal da Serra

Correção: duas pessoas morreram no acidente, não três, como constava nesta reportagem entre as 20h15min e as 20h35min. O texto já foi corrigido.

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na RS-456, no início da tarde deste sábado (16), em Pinhal da Serra, na região dos Campos de Cima da Serra. As vítimas estavam em um Hyundai Veloster que colidiu contra um Jeep Renegade, no quilômetro 11 da rodovia, por volta das 12h30min, segundo o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM).

Segundo informações preliminares apuradas pelo CPRv BM, o veículo Hyundai Veloster trafegava no sentido Pinhal da Serra/Esmeralda, quando o motorista teria perdido o controle da direção e colidido frontalmente contra o Renegade, que transitava no sentido contrário.

O condutor do Veloster, um homem de 29 anos, e um passageiro, de 34 anos, morreram no local. O terceiro ocupante do veículo, de 19 anos, está internado em estado grave. Em um primeiro momento, o CRPvBM informou que ele havia morrido, o que foi posteriormente retificado. Um quarto passageiro do Veloster, de 20 anos, ficou hospitalizado.

Já a condutora do Jeep Renegade, uma mulher de 45 anos, também foi hospitalizada em estado estável, sem risco de morte, segundo o CPRv BM.

Com esses dois óbitos, o Rio Grande do Sul acumula cinco mortes em acidentes de trânsito apenas neste sábado.