Acidente entre carro e viatura da BM deixa um morto e cinco feridos no Vale do Rio Pardo

Carro (esquerda) e viatura (direita) se envolveram em colisão. CBMRS / Divulgação

Uma mulher morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na RS-287, em Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo, na noite desta quinta-feira (28). O caso foi registrado no km 128 da rodovia, por volta das 21h20min.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um carro e uma viatura da Brigada Militar. Há bloqueio no trecho.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Ford Focus trafegava no sentido Vale do Sol-Candelária, quando foi atingido frontalmente pela viatura, que seguia no sentido contrário e realizava uma ultrapassagem no momento do acidente.

A vítima é uma mulher de 27 anos, informou CRBM. Ela, que não teve identidade revelada, estava no banco dianteiro do Ford Focus envolvido no acidente.

Outra mulher, de 23 anos, que estava no banco traseiro do carro, ficou presa às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o desencarceramento para retirá-la. Ainda no Ford Focus, um homem de 24 anos também ficou ferido.