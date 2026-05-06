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Acidente deixa ao menos cinco feridos na BR-116, em Canoas

Um motociclista que teria parado para prestar socorro foi atropelado

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