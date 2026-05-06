Acidente deixa ao menos cinco feridos na BR-116, em Canoas

Motociclista atropelado teria parado para prestar socorro a outras pessoas envolvidas no acidente. Marcos Pacheco / RBS TV

Correção: o acidente teve registro de quatro feridos, não foram registrados óbitos, diferentemente do publicado das 4h26min às 4h45min. O texto foi ajustado.

Um acidente deixou ao menos cinco feridos na madrugada desta quarta-feira (6) na BR-116, em Canoas, na Região Metropolitana. A ocorrência foi registrada por volta das 3h, nas proximidades da estação Niterói, no sentido Interior–Capital.

O trânsito fluiu em uma faixa por cerca de três horas. Conforme as primeiras informações, uma pessoa teria se ferido ao parar para prestar socorro a outras pessoas envolvidas no acidente e acabou sendo atropelado por um carro.

Todos os feridos foram conduzidos ao Hospital Nossa Senhora das Graças. Testemunhas relataram que um grupo de cerca de 15 motos participavam de um passeio coletivo no momento da ocorrência.

O trânsito flui em uma faixa a esquerda no local. Marcos Pacheco / RBS TV