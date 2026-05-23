Acidente com três carros deixa um ferido na BR-116, em Canoas

Em razão do acidente, há bloqueio parcial no trecho da rodovia que passa sobre a Avenida Inconfidência. Ian Tâmbara / Agência RBS

Três carros colidiram na subida do viaduto da BR-116 em Canoas, na Região Metropolitana, na madrugada deste sábado (23), no sentido Capital-Interior. O motorista de um dos veículos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico.

Com o impacto da colisão, dois dos veículos, um Fiat Cronos e um Fiat Fastback, foram lançados à faixa direita da rodovia. O terceiro carro, um Volkswagen Tiguan, foi parar na pista da esquerda, próximo ao sentido contrário da BR-116. Não houve bloqueio no trecho.