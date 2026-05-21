Acidente com duas carretas deixa um ferido e causa congestionamento na BR-101, em Osório

Duas carretas colidiram na manhã desta quinta-feira (21) na BR-101, em Osório, no Litoral Norte. O acidente aconteceu no km 81.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos teria tido uma pane mecânica. A carreta que vinha atrás acabou colidindo na traseira.

O motorista do segundo veículo ficou preso nas ferragens e teve fraturas nas duas pernas. Ele foi encaminhado ao Hospital de Osório.