Acidente na BR-116 mata casal e deixa filha de um ano em estado grave 

Vítimas foram identificadas como Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques. Reprodução / Redes Sociais

ATUALIZAÇÃO: a filha do casal não resistiu e teve a morte confirmada nesta sexta-feira

Um casal morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma carreta na BR-116, entre Estância Velha e Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, na tarde desta quinta-feira (14). Uma bebê de um ano, filha das vítimas, que também estava no veículo, ficou gravemente ferida e foi socorrida.

O acidente aconteceu no quilômetro 233 da rodovia, sentido interior-Capital, e envolveu um carro Honda HR-V, com placas de São Leopoldo, e uma carreta semirreboque.

As vítimas foram identificadas como Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques, confirmaram familiares à reportagem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambas tinham 39 anos, estavam dentro do carro e morreram no local do acidente. Elas eram naturais de Novo Hamburgo e São Leopoldo.

A bebê de um ano foi encaminhada ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo e transferida, na noite desta quinta, ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre, em estado gravíssimo.

Segundo a PRF, ainda não se sabe a causa do acidente. Um laudo pericial está sendo feito para tentar elucidar a dinâmica do sinistro.