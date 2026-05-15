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Acidente na BR-116 mata casal e deixa filha de um ano em estado grave 

Criança foi socorrida ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo

Júlia Ozorio

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