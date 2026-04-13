Trânsito

Problemas no transporte público
Notícia

Trensurb tem operação prejudicada após caminhão tombar na BR-116; siga ao vivo

Caminhão que carregava placas de concreto tombou no viaduto próximo à Refap e carga caiu sobre os trilhos

Zero Hora

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