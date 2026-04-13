- Um caminhão tombou na altura do km 259 da BR-116, no limite entre Canoas e Esteio, e parte da carga de placas de concreto caiu sobre os trilhos da Trensurb
- Em razão do acidente, que aconteceu no fim da noite de domingo (12), 12 estações da Trensurb estão com serviço interrompido na manhã desta segunda-feira (13)
- Os trens estão circulando apenas entre as estações Mercado Público, em Porto Alegre, e Mathias Velho, em Canoas. Veja o mapa
Problemas no transporte público
Notícia
Trensurb tem operação prejudicada após caminhão tombar na BR-116; siga ao vivo
Caminhão que carregava placas de concreto tombou no viaduto próximo à Refap e carga caiu sobre os trilhos