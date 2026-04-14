Estação Sapucaia da Trensurb volta a fechar; operação deve ser normalizada nesta terça-feira

A operação dos trens na Região Metropolitana continua sem atender todas as estações na manhã desta terça-feira (14). Conforme nota divulgada pela Trensurb, as operações iniciaram às 5h, porém o serviço segue parcial, com cinco estações fora de operação.

A previsão era de retomada total por volta do meio-dia, mas foi adiada e deve acontecer por volta das 15h.

As cinco estações que seguem sem funcionamento são: São Luis, Petrobras, Esteio, Luiz Pasteur e Sapucaia. Conforme o presidente da Trensurb, Nazur Telles Garcia, a circulação dos trens na estação Sapucaia seria retomada, mas houve um problema estrutural em uma obra do DNIT no viaduto sobre a via férrea.

Segundo ele, uma laje que seria retirada com o auxílio de um guindaste apresentou rachaduras, gerando risco de queda sobre os trilhos.

Nas demais paradas, a situação é reflexo de um acidente na noite de domingo (12), quando um caminhão tombou na BR-116, na altura do km 259, no viaduto próximo à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), entre Canoas e Esteio. O veículo transportava placas de concreto, que acabaram caindo sobre os trilhos.

Apesar de não haver feridos, a carga atingiu a rede aérea de energia e o sistema de sinalização da Trensurb, causando danos à estrutura e comprometendo a circulação dos trens. A operação com ônibus entre as estações fechadas já foi solicitada e deve ocorrer nos mesmos moldes de segunda-feira, mas ainda depende da mobilização da empresa responsável pelo transporte.

Na manhã desta terça, equipes seguem avaliando os danos e trabalhando nos reparos na linha férrea.

O que diz a Trensurb

O trabalho da Trensurb foi intenso e contínuo ao longo do dia de ontem e toda madrugada, com todos os esforços concentrados para garantir que a operação dos trens pudesse ser retomada com segurança e normalidade após o acidente na BR 116. No entanto, a circulação dos trens ainda não voltou à normalidade devido à uma situação externa à Trensurb, relacionada a uma intervenção do DNIT no viaduto sobre a via férrea. Durante a execução da obra, uma laje que seria removida por guindaste apresentou rachaduras, gerando risco real de queda sobre a via.

Diante desse cenário, não há como autorizar a circulação dos trens sem comprometer a segurança dos usuários e empregados, que é a nossa prioridade absoluta.