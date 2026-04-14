Trânsito

Quase dois dias depois
Notícia

Trens normalizam circulação após fechamento temporário de estações

Fissura identificada na quarta-feira (14) em uma laje em viaduto da BR-116 que passa sobre a linha do trem atrasou retomada completa do serviço

Júlia Ozorio

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