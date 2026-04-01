Trecho da BR-158 entre Santa Maria e Itaara é liberado após um ano em sistema de pare e siga

Trecho ficou em pare e siga por cerca de 12 meses. DNIT / Divulgação

Depois de um ano operando no sistema de pare e siga, foi totalmente liberado o trecho entre os kms 316 e 317 da BR-158, que liga Santa Maria a Itaara, na Região Central.

O ponto é um dos locais que passam por obras de contenção de encostas e, com o avanço das intervenções, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que não será mais necessário ocupar a pista.

Com isso, o último dia de operação em meia-pista foi registrado na terça-feira (31). Ao longo dos 12 meses, a rodovia chegou a ser totalmente liberada em períodos específicos, como no fim de ano, para desafogar o trânsito.

Apesar da liberação, o Dnit alerta que paradas programadas ainda podem ocorrer no sentido Santa Maria–Itaara, principalmente para abastecimento e manobra de máquinas e equipamentos.

Quando necessárias, as interrupções devem durar cerca de 30 minutos. Nesta manhã, por exemplo, ocorreu uma intervenção entre 9h e 9h30min. Durante esse período, veículos se acumularam em fila. O sentido contrário não foi afetado.