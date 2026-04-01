Trânsito

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Notícia

Trecho da BR-158 entre Santa Maria e Itaara é liberado após um ano em sistema de pare e siga

Mudança ocorre com avanço das obras de contenção de encostas; tráfego segue com restrições e velocidade reduzida

Tayline Manganeli

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