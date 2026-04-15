Cinegrafista que morreu em colisão frontal em Minas Gerais era gaúcho

O cinegrafista da Band Minas Rodrigo Lapa, de 49 anos, que faleceu em um acidente na BR-381, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (15), era natural de Porto Alegre. Ele era radicado em solo mineiro, segundo informações da Band Minas.

Rodrigo conduzia o carro da emissora que se chocou contra uma carreta na rodovia. A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, era a única passageira e ficou gravemente ferida.

Quem era Rodrigo Lapa

Rodrigo Lapa era natural de Porto Alegre e radicado em solo mineiro. Reprodução / Facebook Rodrigo Lapa

Segundo a Band Minas, Rodrigo Lapa era "mais que um profissional dedicado; era uma presença que irradiava alegria por onde passava."

O cinegrafista teve passagens pela empresa entre 2022 e 2024, mas retornou à Band Minas em dezembro de 2025. Conforme a empresa, o profissional "demonstrou versatilidade e compromisso com a notícia em coberturas marcantes, como a alegria do Carnaval de Belo Horizonte e a sensibilidade necessária no acompanhamento da tragédia das chuvas na Zona da Mata" em seu ofício.

Já "fora das redações", Rodrigo era palhaço de formação e frequentava hospitais para "levar sorrisos a crianças" dentro dos locais. Recentemente, atuou no projeto Garagens Periféricas.

Rodrigo Lapa deixa sua esposa e filha Lis, sete anos.

Repercussão

A morte de Rodrigo Lapa gerou comoção entre os profissionais da área e do público geral. O jornalista André Rocha, que trabalhou com Rodrigo, lamentou:

"Meu amigo Rodrigo Lapa, tenho muito orgulho de ter te conhecido, mais do que isso, de ter passado momentos felizes ao seu lado. Você adorava o que fazia. Tenho orgulho de ter sido o primeiro cinegrafista que trabalhou comigo na Band Minas", escreveu.

Rocha também comentou que Lapa "sempre foi um sonhador":

"Adorava também trabalhar com animação de festas e como palhaço para divertir as crianças."

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Entre outros jornalistas que lamentaram a morte, Jordana Bac afirmou que Rodrigo Lapa era "um grande profissional" e um "carisma de pessoa". Já o apresentador do Globo Esporte Maurício Palucci ofereceu "os mais profundos sentimentos ao colegas, aos familiares e amigos".

O também jornalista Luciano Dias comentou que Lapa era seu "palhaço favorito" e que seus "encontros eram sempre troca de conselhos, de conquistas e de alegrias sobre os filhos". Ele ainda disse que a equipe está "em orações" pela recuperação da repórter Aline Ribeiro.