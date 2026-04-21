Trânsito

Triste estatística
Notícia

Rio Grande do Sul registra 13 mortes no trânsito desde o começo do feriadão de Tiradentes

Acidentes aconteceram em rodovias estaduais e federais entre sexta-feira (17) e segunda-feira (20); DetranRS aponta mudança de comportamento como principal causa

Leonardo Martins

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