Prazo de pagamento do IPVA 2026 termina nesta quinta-feira

Não pagamento do IPVA impede licenciamento do veículo. Lívia Stumpf / Agencia RBS

O prazo para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 termina nesta quinta-feira (30) para os motoristas que não optaram pelo parcelamento dos valores. O pagamento após o prazo pode gerar juros e multa diária de 0,334%.

Caso o débito permaneça em aberto por mais de dois meses, pode haver inscrição em Dívida Ativa. A pendência também impede o licenciamento do veículo e pode resultar na apreensão do automóvel se ele for flagrado em circulação.

Quem pagar o tributo até esta quinta-feira ainda pode garantir os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão.

Alíquotas

Não houve mudança nas alíquotas do imposto sobre os tipos de veículos de 2024 para 2025.

Automóveis e caminhonetes: 3%

Motocicletas: 2%

Caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e caminhonetes para locação: 1%

Proprietários de veículos eletrificados (100% elétricos) também não pagam o tributo.

Descontos

Bom Motorista

Um ano sem multa (1º/11/24 a 31/10/25): 5%

Dois anos sem multa (1º/11/23 a 31/10/25): 10%

Três anos ou mais (1º/11/22 a 31/10/25): 15%

Bom Cidadão

51 a 99 notas: 1%

100 a 149 notas: 3%

150 ou mais: 5%

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Como pagar

Para consultar o valor do IPVA ou gerar o QR code para pagamento, é necessário acessar o site, usando a autenticação pelo login Gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA.