Prazo de pagamento do IPVA 2026 termina nesta quinta-feira

O prazo para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 termina nesta quinta-feira (30) para os motoristas que não optaram pelo parcelamento dos valores. O pagamento após o prazo pode gerar juros e multa diária de 0,334%.
Caso o débito permaneça em aberto por mais de dois meses, pode haver inscrição em Dívida Ativa. A pendência também impede o licenciamento do veículo e pode resultar na apreensão do automóvel se ele for flagrado em circulação.
Quem pagar o tributo até esta quinta-feira ainda pode garantir os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão.
Alíquotas
Não houve mudança nas alíquotas do imposto sobre os tipos de veículos de 2024 para 2025.
- Automóveis e caminhonetes: 3%
- Motocicletas: 2%
- Caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e caminhonetes para locação: 1%
Proprietários de veículos eletrificados (100% elétricos) também não pagam o tributo.
Descontos
Bom Motorista
- Um ano sem multa (1º/11/24 a 31/10/25): 5%
- Dois anos sem multa (1º/11/23 a 31/10/25): 10%
- Três anos ou mais (1º/11/22 a 31/10/25): 15%
Bom Cidadão
- 51 a 99 notas: 1%
- 100 a 149 notas: 3%
- 150 ou mais: 5%
Como pagar
Para consultar o valor do IPVA ou gerar o QR code para pagamento, é necessário acessar o site, usando a autenticação pelo login Gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA.
O valor também pode ser pago por boleto bancário (gerado no site) nos bancos credenciados: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e nas lotéricas da Caixa Econômica Federal.