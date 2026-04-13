Trânsito

Retomada
Notícia

Operação da Trensurb será normalizada na terça-feira após paralisação por acidente com caminhão

Viagens foram suspensas entre as estações Mathias Velho e Unisinos após carga de concreto cair sobre os trilhos. Usuários precisaram realizar baldeação

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS