Operação da Trensurb será normalizada na terça-feira após paralisação por acidente com caminhão

Placas de concreto caíram sobre os trilhos. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Após um caminhão carregado com concreto tombar na BR-116 e prejudicar a operação da Trensurb, as viagens serão retomadas em todas as estações a partir de terça-feira (14). O serviço foi paralisado após o caminhão tombar no limite entre Canoas e Esteio, na Região Metropolitana, e derrubar a carga nos trilhos.

Nesta segunda-feira (13), usuários do transporte utilizam um ônibus para realizar o trajeto entre a estação Mathias Velho, em Canoas, e Unisinos, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A baldeação, realizada pelo Metroplan, ocorrerá até as 23h30min desta segunda.

O acidente

O tombamento aconteceu ainda na noite de domingo (12). Em razão do acidente, 12 estações da Trensurb tiveram o serviço interrompido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Iveco Stralis com semirreboque Randon SR, transportava placas de concreto. Com o tombamento, parte da carga caiu sobre os trilhos da Trensurb. Não houve feridos, no entanto, conforme a Trensurb, as placas danificaram a rede área de energia e o sistema de sinalização da empresa.

Os trilhos também foram danificados, mas segundo a Trensurb, o conserto deve ser concluído ainda nesta segunda-feira (13).

Nota da Trensurb:

"Previsão de retomada da circulação normal dos trens é amanhã (14), a partir das 5h. Até o fim da operação desta segunda-feira (13), às 23h, os trens seguem operando nos trechos entre Mercado e Mathias Velho e entre Unisinos e Novo Hamburgo, com serviço complementar de ônibus entre as estações Mathias Velho e Unisinos. A conclusão dos serviços para restabelecimento dos sistemas afetados pelo acidente rodoviário da última noite deve ocorrer até as 21h, porém serão necessários testes adicionais para verificar as condições da rede aérea de energia, sinalização e via férrea, garantindo a segurança da operação do metrô. Por isso, a operação normal será retomada a partir da próxima manhã."