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Ônibus, filas e atraso: usuários relatam dificuldades após acidente interromper linha do trensurb nesta segunda-feira

Viagens foram suspensas entre as estações Unisinos, em São Leopoldo, e Mathias Velho, em Canoas, após carga de concreto cair sobre trilhos

Júlia Ozorio

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Lisielle Zanchettin

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