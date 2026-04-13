Ônibus, filas e atraso: usuários relatam dificuldades após acidente interromper linha do trensurb nesta segunda-feira

A semana começou com transtorno para quem se desloca de trem pela Região Metropolitana e Vale do Sinos. Um acidente na BR-116 interrompeu a circulação de trens em 12 estações da Trensurb, obrigando passageiros a enfrentar baldeação, filas e incertezas no deslocamento entre São Leopoldo e Canoas nesta segunda-feira (13).

Zero Hora acompanhou a movimentação de usuários do trem em dois pontos da linha: as estações Unisinos e Mathias Velho. Com o acidente, o deslocamento entre elas passou a ser feito emergencialmente por ônibus, em um sistema de baldeação.

Em ambas as estações, o cenário era de acúmulo de passageiros no início da manhã e no final da tarde. Usuários desembarcavam do trem e precisavam se deslocar até o terminal para acessar os ônibus disponibilizados. De lá, seguiam viagem até a próxima estação do metrô em funcionamento.

— Quando eu parei na frente do comércio aqui, estava lotado de gente e eu não sabia o que tinha acontecido. Aí depois veio a notícia de que um caminhão tinha tombado. Ficou um aglomerado de gente para deslocar para trabalho, faculdade. De manhã, passaram muita dificuldade — relatou Dagoberto dos Santos, 67 anos, que cuida de uma lancheria em frente à estação Unisinos.

Quinze ônibus foram disponibilizados em uma parceria entre a Trensurb e a Metroplan para a ligação dos dois pontos. O intervalo entre os coletivos era de 10 a 15 minutos — um tempo semelhante ao dos trens em operação regular. Mesmo assim, em horários de pico, filas extensas se formaram, levando parte dos usuários a buscar alternativas, como caronas e carros de aplicativo.

— É complicado porque atrasa todos os nossos horários. Eu tive que usar o transporte por aplicativo, mas e quem não tem dinheiro? É um gasto. Espero que amanhã já esteja funcionando — contou Gelsi Nunes Cavalheiro, 43 anos, que faz o trajeto entre São Leopoldo e Porto Alegre diariamente.

A solução emergencial será operada até as 23h desta segunda. A previsão é de que a circulação normal seja retomada na terça-feira (14), a partir das 5h, após a conclusão dos reparos e testes de segurança nos sistemas afetados.

Viagem mais difícil

As principais queixas vinham dos usuários que partiam de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, em direção à Capital. O percurso, que normalmente é feito em uma única viagem de trem, passou a exigir diferentes etapas:

Embarque no trensurb em Novo Hamburgo, para seguir viagem até a estação Unisinos, em São Leopoldo.

De lá, era necessário desembarcar para pegar o ônibus até o bairro Mathias Velho, em Canoas.

Desse terminal, o usuário precisava pegar novamente o trem em direção a Porto Alegre.

Embora a baldeação tenha garantido o deslocamento, o procedimento aumentou o tempo de trajeto, provocando atrasos na rotina de trabalhadores e estudantes. Alguns relataram que a viagem ficou quase meia hora mais demorada.

— Tive que me programar para sair bem mais cedo de casa do que o habitual por não saber se ia conseguir chegar no horário certo ao trabalho — disse Vanessa Lima, 42, que estava indo trabalhar em Porto Alegre.

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O acidente

O tombamento aconteceu ainda na noite de domingo (12). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que transportava placas de concreto tombou e parte da carga caiu sobre os trilhos do trensurb.

Não houve feridos. No entanto, conforme a Trensurb, as placas danificaram a rede aérea de energia e o sistema de sinalização da empresa.

Nota da Trensurb