Ônibus, filas e atraso: usuários relatam dificuldades após acidente interromper linha do trensurb nesta segunda-feira

A semana começou com transtorno para quem se desloca de trem pela Região Metropolitana e Vale do Sinos. Um acidente na BR-116 interrompeu a circulação de trens em 12 estações da Trensurb, obrigando passageiros a enfrentar baldeação, filas e incertezas no deslocamento entre São Leopoldo e Canoas nesta segunda-feira (13).
Zero Hora acompanhou a movimentação de usuários do trem em dois pontos da linha: as estações Unisinos e Mathias Velho. Com o acidente, o deslocamento entre elas passou a ser feito emergencialmente por ônibus, em um sistema de baldeação.
Em ambas as estações, o cenário era de acúmulo de passageiros no início da manhã e no final da tarde. Usuários desembarcavam do trem e precisavam se deslocar até o terminal para acessar os ônibus disponibilizados. De lá, seguiam viagem até a próxima estação do metrô em funcionamento.
— Quando eu parei na frente do comércio aqui, estava lotado de gente e eu não sabia o que tinha acontecido. Aí depois veio a notícia de que um caminhão tinha tombado. Ficou um aglomerado de gente para deslocar para trabalho, faculdade. De manhã, passaram muita dificuldade — relatou Dagoberto dos Santos, 67 anos, que cuida de uma lancheria em frente à estação Unisinos.
Quinze ônibus foram disponibilizados em uma parceria entre a Trensurb e a Metroplan para a ligação dos dois pontos. O intervalo entre os coletivos era de 10 a 15 minutos — um tempo semelhante ao dos trens em operação regular. Mesmo assim, em horários de pico, filas extensas se formaram, levando parte dos usuários a buscar alternativas, como caronas e carros de aplicativo.
— É complicado porque atrasa todos os nossos horários. Eu tive que usar o transporte por aplicativo, mas e quem não tem dinheiro? É um gasto. Espero que amanhã já esteja funcionando — contou Gelsi Nunes Cavalheiro, 43 anos, que faz o trajeto entre São Leopoldo e Porto Alegre diariamente.
A solução emergencial será operada até as 23h desta segunda. A previsão é de que a circulação normal seja retomada na terça-feira (14), a partir das 5h, após a conclusão dos reparos e testes de segurança nos sistemas afetados.
Viagem mais difícil
As principais queixas vinham dos usuários que partiam de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, em direção à Capital. O percurso, que normalmente é feito em uma única viagem de trem, passou a exigir diferentes etapas:
- Embarque no trensurb em Novo Hamburgo, para seguir viagem até a estação Unisinos, em São Leopoldo.
- De lá, era necessário desembarcar para pegar o ônibus até o bairro Mathias Velho, em Canoas.
- Desse terminal, o usuário precisava pegar novamente o trem em direção a Porto Alegre.
Embora a baldeação tenha garantido o deslocamento, o procedimento aumentou o tempo de trajeto, provocando atrasos na rotina de trabalhadores e estudantes. Alguns relataram que a viagem ficou quase meia hora mais demorada.
— Tive que me programar para sair bem mais cedo de casa do que o habitual por não saber se ia conseguir chegar no horário certo ao trabalho — disse Vanessa Lima, 42, que estava indo trabalhar em Porto Alegre.
O acidente
O tombamento aconteceu ainda na noite de domingo (12). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que transportava placas de concreto tombou e parte da carga caiu sobre os trilhos do trensurb.
Não houve feridos. No entanto, conforme a Trensurb, as placas danificaram a rede aérea de energia e o sistema de sinalização da empresa.
Nota da Trensurb
"Previsão de retomada da circulação normal dos trens é amanhã (14), a partir das 5h. Até o fim da operação desta segunda-feira (13), às 23h, os trens seguem operando nos trechos entre Mercado e Mathias Velho e entre Unisinos e Novo Hamburgo, com serviço complementar de ônibus entre as estações Mathias Velho e Unisinos. A conclusão dos serviços para restabelecimento dos sistemas afetados pelo acidente rodoviário da última noite deve ocorrer até as 21h, porém serão necessários testes adicionais para verificar as condições da rede aérea de energia, sinalização e via férrea, garantindo a segurança da operação do metrô. Por isso, a operação normal será retomada a partir da próxima manhã."